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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde anma töreni düzenlendi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Kahire Yunus Emre Enstitüsünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Enstitü Müdürü Emin Boyraz, törende yaptığı konuşmada, kendi halkına silah doğrultan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) karşısında milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde eşine az rastlanacak birlik ve beraberlik ruhu sergilediğini anlattı.

Boyraz, FETÖ’nün ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri derinleştirmek üzere faaliyet gösteren bir kurum olan Yunus Emre Enstitüsünü de yıllarca istismar ettiğini kaydetti.

15 Temmuz'un, Türkiye'nin hain küçük grupların ya da dış müdahalelerin yıkamayacağı kadar büyük bir ülke olduğunu gösterdiğini vurgulayan Boyraz, “Yunus Emre Enstitüsü FETÖ’nün yurtdışında ülkemiz aleyhindeki her türlü beyhude çabalarını etkisiz hale getirmektedir. Bu bağlamda Mısır’da bulunan vatandaşlarımıza FETÖ karşısında duyarlılıklarını muhafaza ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Programda konuşan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz de 15 Temmuz ile ilgili farklı kültürel faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, “15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız.” diye konuştu.
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- AA Fotoğraf sergisi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü binası avlusunda Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan “Demokrasinin Zaferi” başlıklı 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, "Sergiyi, devletimize karşı hain bir darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütünün, 15 Temmuz gecesi Türk halkına yaptıkları konusunda Mısırlıları bilgilendirmek için açtık. Türk milletinin o uzun gecede yaşadıklarını ve verdikleri demokrasi mücadelesini Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektiflerinden ve sahadan yansıyan gerçek delillerle insanlara sunuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Kahire Yunus Emre

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