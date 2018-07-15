Türk halkının, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktığı, tankların önünde durduğu ve devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu siper ettiğini belirten Çakar, "Türk halkı, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini ispat etti." dedi.

Başkonsolos Çakar, törende yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesi yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından darbe girişimini anlatan kısa video gösterimi ile başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, Lyon Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Saçıntı, çok sayıda dernek temsilcisi ve vatandaş katıldı.

LYON (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Lyon Şubesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Gülen liderliğinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından planladığını ve sivil mahrem “imam”ları vasıtasıyla silahlı kuvvetler içerisindeki unsurları tarafından icra edildiğini ifade eden Çakar, gerçeğin darbe gecesi anlaşıldığını ve geçen iki yıl boyunca derinleştirilen soruşturmaların bu gerçeği kanıtlarıyla ortaya koyduğunu vurguladı.

Çakar, örgütün Türkiye’deki ana omurgası kırılmış durumda olduğuna dikkati çekerek, "Fetullah Gülen’in sosyal medyada çıkan son konuşmasında itirafçıları kafir ilan etmesi önemlidir. Bu konuşma Fetullah Gülen’in zihinsel yapısı bakımından, kendisine biat etmeyenleri tekfir eden DEAŞ’tan farklı olmadığını da gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

Türkiye’den ve dünyanın diğer bölgelerinden FETÖ mensuplarına kapılarını açan Almanya’da dahi bir hareketlenme gözlemlendiğine işaret eden Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı ülkelerdeki FETÖ elebaşlarının hareket kabiliyetleri kısıtlanmıştır. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde çeşitli ülkelerdeki FETÖ yöneticileri ülkemize sınır dışı edilmişlerdir. Oturma izinleri iptal edilerek üçüncü ülkelere çıkartılan çok sayıda FETÖ mensubu da bulunmaktadır. Bazı devletler, kendi ülkelerindeki FETÖ yapılanmalarına karşı adli süreçler başlatmışlardır.

Tüm ilgili kurumlarımız, yurt dışındaki yapılanmanın kilit elemanları üzerinde gerekli adli dosyaların tekemmül ettirilebilmesi için çalışmalarını hızlandırmışlardır. FETÖ ile mücadelemizde önümüzdeki dönemde yurt dışı yapılanmaya daha fazla ağırlık verilecektir. Ağırlıklı bölümü Türkiye’den kaçmış olan FETÖ’nün tepe yapılanmasının Türk adaletine teslim edilmesinin sağlanması temel hedeflerimizdendir."

