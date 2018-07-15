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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "Milli irade namustur. FETÖ buna terör, darbe ve işgal girişimi yoluyla el uzatmaya kalkmıştır ve gereken cevabı almıştır"

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milli irade namustur. FETÖ buna terör, darbe ve işgal girişimi yoluyla el uzatmaya kalkmıştır ve gereken cevabı almıştır." ifadesini kullandı.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irade namustur. FETÖ buna terör, darbe ve işgal girişimi yoluyla el uzatmaya kalkmıştır ve gereken cevabı almıştır. Almaya devam edecektir. Türkiye’nin milli varlığına saldıran bu ihanet şebekesi mahkum edilmiştir. Bu şebekeyle mücadele milli bilincin ayrılmaz parçası haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye tarihindeki en hain saldırılardan birine en yüksek bilinç ve dirayetle karşılık verildiğini belirten Çelik, "Karşımızdaki bu yapı bizi biz yapan her şeye yabancı olan düşmandır. Bu düşman, tarihin gördüğü en sinsi yöntemlerle saldırmıştır. Sinsi yöntemlerle ülkemize karşı kara propagandalara ve düşmanlığa devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Çelik, FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin demokrasiyi ve vatanı korumanın birinci şartı olduğuna işaret ederek, "Demokrasimizi ortadan kaldırmaya ve ülkemizi işgal etmeye yeltenen bu yapı ile mücadele, birinci şart olmadan demokratik siyasetten ve vatanseverlikten bahsedilemez. Uğruna bedeller ödenmiş bir demokrasimiz, tarihin ve günün şahitliğiyle hak edilmiş bir vatanımız var. Bunların tacı milli iradedir." görüşünü paylaştı.

FETÖ'yü "Türk milletinin aziz varlığı ve dünya sahnesindeki damgası olan milli iradeyi gasbetme ve yabancı unsurlara devretme projesi " olarak nitelendiren Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Bu örgüt 'putperest'tir ve bunların putperest inancı milli varlığımıza düşmanlıkla donanmıştır. O nedenle, FETÖ ile mücadele, demokratik siyasetin ve vatanseverliğin en güçlü maddesi olmalıdır. #PutperestFetö ile mücadele ülkemize ait her temel değerin savunulması için zorunlu bir mücadeledir. Milletimizin tankların ve namluların önüne çıkarak verdiği mücadele, demokrasinin korunmasının ve vatanseverliğin dersini tüm dünyaya vermiştir. Bu mücadeleyi bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Kahraman gazilerimizle kol kola yürüyeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu aziz vatan için gözlerini kırpmadan ölüme koştular. Mekanları cennet olsun."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

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