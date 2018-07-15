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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 15 Temmuz şehitleri anısına balonlar gökyüzüne bırakıldı - Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak: - "Bu darbe girişimi, bir işgal hareketi, bir terör saldırısı ve bir ihanet örneğidir" - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda Şubesi Başkanı Turan Atmaca: - "Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine o gece minarelerden ezan ve sela sesleri yükseldi"

DEVENTER/ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın iki ayrı kentinde, Türkiye'nin Deventer Başkonsolosluğu ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda şubesinin merkez binasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anma törenleri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Türklerin katıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

UID Hollanda şubesince organize edilen program kapsamında, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 250 balon gökyüzüne bırakıldı. Balonların ucuna şehitlerin fotoğrafları, fotoğrafların arkasına da ''Biz demokrasi için canımızı verdik" ifadesi yazıldığı görüldü.

Şehitler için yapılan duanın ardından konuşan Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, 15 Temmuz'un alışagelmiş türden bir askeri kalkışma olmadığını belirterek, "Bu darbe girişimi, bir işgal hareketi, bir terör saldırısı ve bir ihanet örneğidir. Bu hain girişim, kendini 'Kainat İmamı' olarak nitelendiren Fetullah Gülen'in takipçileri tarafından planlanan ve söz konusu terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından icra edilen bir darbe girişimidir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca derinleşen soruşturmalar bu gerçeği kanıtlarıyla ortaya koymuştur." dedi.

"Türk demokrasisi, 15 Temmuz gecesi tarihinin en zor sınavlarından birini vermiş ve bundan başarıyla çıkmayı da bilmiştir." diyen Modrak, "Bundan ne kadar gurur duysak azdır. O karanlık gecede, her kesimden ve her siyasi görüşten Türk insanı sokağa çıkmış, demokrasisine dört elle sarılarak, tanklara ve tüfeklere karşı koymuştur. Bu tarihi bir dayanışma örneğidir." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün yabancı ülkelerdeki uzantılarıyla mücadelede son iki yılda bazı başarılar kazanıldığına dikkati çeken Modrak, "Çabalarımız iki ana eksende sürdürülmektedir. Bunlar, FETÖ tehdidine dair farkındalığın artırılması ve yurt dışındaki FETÖ yapılanmasına yönelik atılan adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

UID Hollanda Şubesi Başkanı Turan Atmaca da 15 Temmuz gecesi yaşananlara değinerek, şunları söyledi:

"Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine o gece minarelerden ezan ve sela sesleri yükseldi. Bu ihanet şebekesinin adı FETÖ de olsa, PKK da olsa ya da DEAŞ da olsa ve örgütlerin isimleri değişse bile, bu, hepsinin Türk milleti ve devletinin düşmanları olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir."

Program kapsamında okunan UID'nin basın bildirisinde, uluslararası kamuoyuna Türkiye ile daha güçlü dayanışma göstermesi çağrısında bulunuldu.

Etkinliklerde, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi, sinevizyon gösterimi yapıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü deventer Hollanda Rotterdam Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)

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