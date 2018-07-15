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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde şehitler için hatim okunuyor

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde 30 hafız tarafından şehitler için hatim okunuyor.

İstanbul Müftülüğü'nce düzenlenen program kapsamında, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği Türk bayraklarıyla donatıldı.

Buraya gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları sulayarak çiçekler koydu. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'lerden ayetler okuyarak, dua etti.

Programda daha sonra 30 hafız, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim hatmi okumaya başladı. Yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek hatmin sonunda, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından hatim duası edilecek.

Bu arada, Osmanlı Motorcular Kulübü üyesi bir grup da mezarlığa gelerek, şehitlerin kabri başında Yasin-i Şerif okudu.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağabeyi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank ile diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, duada bulundu.

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15 Temmuz Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği Mustafa Varank

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