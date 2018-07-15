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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:34 | Son Güncelleme

Siirt'te AA foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisi açıldı - Vali Ali Fuat Atik: - "15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale ve İstiklal savaşları şehitlerimiz gibi ülkenin kahramanlarını, kurtarıcı olarak her daim anacağız"

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ve sonrasında AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisi beğeniye sunuldu.

Siirt Valiliği ve Belediyesi ile AA ve GAP Gençlik ve Kültür Evi iş birliğiyle Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergiye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, açılışı yapılan sergideki fotoğrafları bir süre inceledi.

Atik, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin, Türkiye'nin birlik, bütünlük, milli irade, demokrasi ve hürriyetini korumak için can veren şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

"15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizin sımsıcak kanı topraklarla buluşmuş, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünemeyeceğimizi, parçalanamayacağımızı adeta tescillemiştir." diyen Atik, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'unu unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale ve İstiklal savaşları şehitlerimiz gibi ülkenin kahramanlarını, kurtarıcı olarak her daim anacağız. Bu duygularla milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyor, İstiklal mücadelesi ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatan, millet, bayrak için hayatını seve seve veren bütün kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ Siirt

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