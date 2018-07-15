DÜSSELDORF-ESSEN-KÖLN (AA) - Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, şehit Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kızı Nisa Esma Nur Acar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen "Devlet Övünç Madalyası" verildi.

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelede yapılan çalışmaları anlattı.

Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşmalarında darbeyi ve FETÖ'yü kınadı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu tören şiir dinletisiyle sona erdi.

- Essen Başkonsolosluğu'ndaki tören

Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, 15 Temmuz gazisi Harun Özkarcı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan "Devlet Övünç Madalyası" takdim edildi.