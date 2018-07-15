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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Düsseldorf ve Essen Başkonsolosluklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tevcih edilen "Devlet Övünç Madalyaları" verildi - Köln şehir merkezinde FETÖ'nün darbe girişimi Almanlara AA fotoğrafları ile anlatıldı

DÜSSELDORF-ESSEN-KÖLN (AA) - Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, şehit Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kızı Nisa Esma Nur Acar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen "Devlet Övünç Madalyası" verildi.

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelede yapılan çalışmaları anlattı.

Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşmalarında darbeyi ve FETÖ'yü kınadı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu tören şiir dinletisiyle sona erdi.

- Essen Başkonsolosluğu'ndaki tören

Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, 15 Temmuz gazisi Harun Özkarcı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan "Devlet Övünç Madalyası" takdim edildi.

Özkarcı, madalyasını Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin elinden aldı.

Törene çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

15 Temmuz 2016 günü yaşananların anlatıldığı törende zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

- Köln'deki törenlere yoğun ilgi

Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şehir merkezindeki Heumarkt'ta düzenlenen etkinlikte Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektiflerine yansıyan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, fotoğrafları inceleyen Almanlara, FETÖ'nün karanlık yüzünü ve 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananları anlattı.

Etkinlik kapsamında şehit fotoğraflarının yer aldığı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

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Almanya Köln 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Düsseldorf

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