TUNUS (AA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, 15 Temmuz'un "milletin bayrağını ve vatanını tankların önüne yatarak, demokrasisini muhafaza ettiği yegane örnek ve esin kaynağı olduğunu" söyledi.

Büyükelçilikte düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Tunus ve Türkiye milli marşlarının okunması ve Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 15 Temmuz video gösterimiyle başladı. Programa, Türk toplumu, Tunus siyasetinden temsilciler ve Tunuslular katıldı.

Doğan, konuşmasında yeryüzünün en kutsal bölgelerinden biri olan Anadolu uğruna Malazgirt destanını yazan, çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarının, Çanakkale Zaferi, Sakarya ve Kurtuluş Savaşı destanından sonra canı ve tırnaklarıyla yazdığı 15 Temmuz efsanesinin ikinci yılını anmak için toplandıklarını söyledi.

Anadolu insanının vatanını, tamamen kendi inisiyatifiyle kurtarmak için silahsız şekilde tankların önüne geçerek, hainlerin temsil ettiği güçlerin heveslerini kursaklarında bıraktığına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti: