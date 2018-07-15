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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan: - "Milletin, bayrağını ve vatanını tankların önüne yatarak, demokrasisini muhafaza ettiği yegane örnektir. Bu örnek bulunduğumuz coğrafyaya da bir esin kaynağıdır"

TUNUS (AA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, 15 Temmuz'un "milletin bayrağını ve vatanını tankların önüne yatarak, demokrasisini muhafaza ettiği yegane örnek ve esin kaynağı olduğunu" söyledi.

Büyükelçilikte düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Tunus ve Türkiye milli marşlarının okunması ve Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 15 Temmuz video gösterimiyle başladı. Programa, Türk toplumu, Tunus siyasetinden temsilciler ve Tunuslular katıldı.

Doğan, konuşmasında yeryüzünün en kutsal bölgelerinden biri olan Anadolu uğruna Malazgirt destanını yazan, çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarının, Çanakkale Zaferi, Sakarya ve Kurtuluş Savaşı destanından sonra canı ve tırnaklarıyla yazdığı 15 Temmuz efsanesinin ikinci yılını anmak için toplandıklarını söyledi.

Anadolu insanının vatanını, tamamen kendi inisiyatifiyle kurtarmak için silahsız şekilde tankların önüne geçerek, hainlerin temsil ettiği güçlerin heveslerini kursaklarında bıraktığına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, milletin, bayrağını ve vatanını tankların önüne yatarak, demokrasisini muhafaza ettiği yegane örnektir. Bu örnek bulunduğumuz coğrafyaya da bir esin kaynağıdır. Bugün, bu destanın gelecek nesillere aktarılması, birlik ve beraberliğin kuvvetlendirilmesi günüdür. Bizler 15 Temmuz destanını canlı tutmak, yaşatmak ve millet olmanın ne anlama geldiğini hep birlikte çocuklarımıza ve dünyaya aktarmak için buradayız. Aziz milletimizi, 251 destansı şehidimizi, bayrağımız, vatanımız ve evlatlarımızın geleceği için canını esirgemeyen şehit ve gazilerimizi, Tunus'taki Türk vatandaşlarımız ve Türkiye'yi seven Tunuslu kardeşlerimizle saygı ve rahmetle anıyoruz."

- "15 Temmuz demokrasi esin kaynağıdır"

Açılış konuşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doğan, 15 Temmuz'un yeryüzünde örneği görülen tek hadise olduğunu belirterek, "15 Temmuz, diğer demokrasisini ve hürriyetini arayan ülkelere de esin kaynağıdır. Bizler için de gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz gurur kaynağımızdır." diye konuştu.

Tunus'un FETÖ menfurlarının üs olarak kullandığı, kolaylıkla gelip gidebildikleri bir ülke olduğuna dikkati çeken Doğan, Tunus'ta FETÖ'ye yönelik mücadele hakkında şunları kaydetti:

"Hamdolsun büyük bir mücadeleyle FETÖ'nün elinden iki terör yuvasını kurtardık. Hayrettin Koleji diye adlandırdıkları terör yuvasını kurtarıp Maarif Vakfımıza teslim ettik. Maarif Vakfı bugün orada eğitim vermektedir. Aynı zamanda Bosphore Akademisi adı altında ortaya koydukları ikinci terör yuvasını da büyük bir titizlikle teröristlerin elinden alıp Yunus Emre Kültür Merkezine devrettik. Yunus Emre Kültür Merkezi bugün Tunus'ta Tunuslu kardeşlerimize Türkçe eğitimini üstlenmektedir."

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

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