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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:24 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, 15 Temmuz darbe gecesinde direnişin yaşandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki programa da yoğun ilgi gösteriyor

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde vatandaşlar, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen anma programına da büyük ilgi gösteriyor.

Belediye binası önünde çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.

Program kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar anıldı. Şehitlerin isimleri okunduğunda vatandaşlar, "Burada" diye cevap verdi.

Vatandaşlar ayrıca, bugün açılan ve darbe gecesi belediye önünde direnen vatandaşları anlatan Saraçhane 15 Temmuz Anıtı önünde de çok sayıda fotoğraf çektirdi.

Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar alanı doldurmaya devam ediyor.

Ölümü göze alarak darbeci hainlere karşı duran ve şehadete yürümeden önce İBB binasının önündeki süs havuzundan abdest alan vatandaşların mizanseninin yapıldığı anıtı vatandaşlar, yoğun ilgiyle seyrediyor.

Anıt için gerçekçi silikon heykeller kullanıldı. Havuzun sağındaki büstün kaidesinin dibinde darbecilerin açtıkları ateşten korunmak amacıyla siper almış bir kişi ve yaralı 3 kişi mizanseni ise gerçekçi silikon heykellerle canlandırıldı.

Kahraman vatandaşların hangi şartlar altında süs havuzundan abdest aldıklarını anlatan anıt, korunması için camdan oluşan bir yapıyla çevrelendi. Trafiğe kapalı alandaki çok sayıda kişi, anıt önünde fotoğraf ve video çektirdi.

Şehzadebaşı Camisi'nin bahçesinde, bazıları da alandaki çimlerin üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla oturarak programı takip ediyor.

Saraçhane'de düzenlenen programa, vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösteriyor.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Saraçhane Saraçhane 15 Temmuz Anıtı

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