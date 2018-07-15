Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) altyapısının yıkıldığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Amman'daki büyükelçilik binasında basın toplantısı düzenleyen Karagöz, bugünün, darbe girişiminin ikinci yılı olduğuna işaret ederek, bu girişimin, güçlü halk mensubiyetiyle başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

Devlet kurumlarının FETÖ'den temizlenmesi safhasına gelindiğine dikkati çeken Karagöz, örgütün Ürdün'de faaliyet gösteren okulunun kapatıldığı, faaliyet gösterenlerden önde gelenlerinin sınır dışı edildiğini anlattı.

Ürdün yöneticileri, hükümeti ve halkına Türkiye'nin yanındaki duruşundan dolayı teşekkürlerini ileten Karagöz, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını sözlerine ekledi.

