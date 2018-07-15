VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından başkent Vagadugu'da inşa edilen İstanbul Camisi'nde Burkina Fasolu Müslümanlar, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için hatim indirdi.

Programda konuşan Afrika Halkına Yardım ve Dayanışma Derneği (FOSAPA) Başkan Yardımcısı Nuh Sawadogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de iki yıl önce yaşanan darbe girişimini unutmadıklarını ve Türk halkının direnişinden çok şeyler öğrendiklerini söyledi.

Burkina Faso halkının da aynı direnişi gösterdiğini ve zulme direndiğini ifade eden Sawadogo, "Milli iradeye sahip çıkma konusunda iki halkın yiğitliklerini hepimiz biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir emriyle sokağa dökülen Türk halkının, Burkina Faso'ya desteklerini asla unutmadıklarını ifade eden Sawadogo, "Türk milleti İslam aleminin lideri konumundadır, Allah Türkiye'nin yardımcısıdır." diye konuştu.

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