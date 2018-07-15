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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Burkina Fasolular, 15 Temmuz şehitleri için hatim indirdi

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından başkent Vagadugu'da inşa edilen İstanbul Camisi'nde Burkina Fasolu Müslümanlar, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için hatim indirdi.

Programda konuşan Afrika Halkına Yardım ve Dayanışma Derneği (FOSAPA) Başkan Yardımcısı Nuh Sawadogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de iki yıl önce yaşanan darbe girişimini unutmadıklarını ve Türk halkının direnişinden çok şeyler öğrendiklerini söyledi.

Burkina Faso halkının da aynı direnişi gösterdiğini ve zulme direndiğini ifade eden Sawadogo, "Milli iradeye sahip çıkma konusunda iki halkın yiğitliklerini hepimiz biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir emriyle sokağa dökülen Türk halkının, Burkina Faso'ya desteklerini asla unutmadıklarını ifade eden Sawadogo, "Türk milleti İslam aleminin lideri konumundadır, Allah Türkiye'nin yardımcısıdır." diye konuştu.
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- "Türk halkıyla birlikte direnmek için gelmeyi çok istedik"

Türkiye'de üniversite eğitim alan öğrencilerden Yusuf Vidrago ise "Türkiye benim ikinci vatanım. Darbe girişiminin olduğu gün yani 15 Temmuz'da Türkiye'ye Türk halkıyla birlikte direnmek için gelmeyi çok istedik. Hatta Büyükelçiliğe başvurduk ama bu mümkün olmadı. Allah böyle bir belayı bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı hatim programı, Türkiye'ye yapılan dua ve okunan sela ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Burkina Faso Hatim

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