15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de yürüyüş düzenlendi. Ordu'da etkinlikler kapsamında Altınordu Belediyesi binasında 15 Temmuz konulu köşenin açılışı yapıldı. Açılışa Ordu Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile protokol üyeleri katıldı. Daha sonra Ordu Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Mehter Takımı eşliğinde Yeni Mahalle'deki Altınordu Belediyesi'nin önünde başlayan yürüyüş, Şarkiye Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Trabzon Trabzon'da etkinlikler Öğretmenevi önünden Atatürk Alanı'na kadar süren "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" ile başladı. Motorlu polis ekiplerinin yanı sıra özel harekat polislerinin de yer aldığı yürüyüşe, mehteran ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı. Yürüyüşte, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Emniyet Müdürü Orhan Çevik de yer aldı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda devam etkinliklerde sanatçı Uğur Işılak vatandaşlarla buluştu. Kendine ait şiirlerin yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan şarkılarıyla yaklaşık bir saat sahne alan sanatçıyı, Vali Yavuz ile Ortahisar Belediye Başkanı Genç tebrik ederek çeşitli hediyeler sundu. - Giresun Giresun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Etkinlikler Debboy mevkisinde başlayan "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" Atatürk Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Meydanı'nda devam eden etkinlikte sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Sami Şimşek, 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmanın ihanetlerin sonuncusu olduğunu söyledi. Milletin dik duruşunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle birleşerek, milli birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermediğini belirterek, "Bundan böyle de asla vermeyecektir. Türkiye artık vesayet ile yönetilen eski Türkiye değil. Milletin kendi idaresiyle yönetildiği yeni Türkiye'dir." dedi. - Gümüşhane Gümüşhane'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri boyunca yürüyerek Fatih Parkı'na geldi. Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesince burada düzenlenen programda, Ankara Kocatepe Camisi İmam-Hatibi İsmail Coşar ve hafız Bilal Dip tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Gümüşhane Gençlik Merkezince 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye girişimini konu alan oyun sahnelendi, 15 Temmuzu anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Yürüyüş ve Fatih Parkı'ndaki törene, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Halil İbrahim Zeybek, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, protokol üyelerinin yanı sıra 15 Temmuz gazileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - Artvin Artvin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik ve Beraberlik" adı altında yürüyüş düzenlendi. Halitpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter takımının çaldığı marşlarla sağanağa aldırmadan ellerindeki Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Mehteran takımının gösteri sunduğu program, şehitler için saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından dua edildi.

Yürüyüşe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Rize Rize'de ise yatsı namazı sonrası Sahil Cami önünde başlayan "Milli Birlik ve Beraberlik" yürüyüşü, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Müftüsü İsmail Yalçın, AK Parti Rize İl Başkan Vekili Ali Haydar Er ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Bayburt Bayburt'taki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü, Tuzcuzade Mahallesi Taş Köprü mevkisinde başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinden Saat Kule Meydanı'na kadar yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

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