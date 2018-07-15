Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Sakarya'da Atatürk Stadı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, Çark Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyen vatandaşlar, "Bir ölür bin diriliriz" yazılı dövizler taşıyarak, FETÖ aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşte, yaklaşık 500 metrelik uzun Türk bayrağı da vatandaşlar tarafından taşındı. Uzun Türk bayrağının geçişi sırasında Çark Caddesi'nde bekleyen vatandaşlar, alkışlarla büyük destek verdi. Bazı vatandaşların da yüzlerini Türk bayrağı şeklinde boyadığı görüldü. Daha sonra Demokrasi Meydanı'na gelen vatandaşlar, burada demokrasi nöbetine başladı. Yürüyüşe, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

-Karabük İstasyon önünden başlayan yürüyüş, Fevzi Fırat Caddesi üzerinden Kenti Meydanı'na kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek Karabük Belediye Bandosu eşliğinde yürüyen vatandaşlar, çeşitli dövizler taşıyarak, FETÖ aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşte, yaklaşık 100 metrelik uzun Türk bayrağı da asker, polis ve vatandaşlar tarafından taşındı. Cadde üzerindeki vatandaşlar, yürüyenlere alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe katılan özel hareket polisleri ise marşlar söyledi. Ayrıca Off Road araçları da konvoy yaparak, yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, vali yardımcıları, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Safranbolu ilçesinde de Aslanlar mevkisinden başlayan yürüyüş, Misak-i Milli Demokrasi Meydanında son buldu. - Bolu Hükumet meydanında başlayan yürüyüş, Demokrasi meydanında tamamlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Herşey vatan için, “Vatan canım feda”, Ya allah, bismillah, Allahu ekber” sloganları attı. Yürüye katılanlara evlerinden ve iş yerlerinden vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu milletvekileri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İstanbul'da çıkan olaylarda şehit olan polis memuru 22 yaşındaki Ozan Özen'in ailesi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve on binlerce kişi katıldı.