Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Sakarya'da Atatürk Stadı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, Çark Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyen vatandaşlar, "Bir ölür bin diriliriz" yazılı dövizler taşıyarak, FETÖ aleyhine sloganlar attı.
Yürüyüşte, yaklaşık 500 metrelik uzun Türk bayrağı da vatandaşlar tarafından taşındı. Uzun Türk bayrağının geçişi sırasında Çark Caddesi'nde bekleyen vatandaşlar, alkışlarla büyük destek verdi.
Bazı vatandaşların da yüzlerini Türk bayrağı şeklinde boyadığı görüldü. Daha sonra Demokrasi Meydanı'na gelen vatandaşlar, burada demokrasi nöbetine başladı.
Yürüyüşe, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
-Karabük
İstasyon önünden başlayan yürüyüş, Fevzi Fırat Caddesi üzerinden Kenti Meydanı'na kadar devam etti.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek Karabük Belediye Bandosu eşliğinde yürüyen vatandaşlar, çeşitli dövizler taşıyarak, FETÖ aleyhine sloganlar attı.
Yürüyüşte, yaklaşık 100 metrelik uzun Türk bayrağı da asker, polis ve vatandaşlar tarafından taşındı.
Cadde üzerindeki vatandaşlar, yürüyenlere alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe katılan özel hareket polisleri ise marşlar söyledi.
Ayrıca Off Road araçları da konvoy yaparak, yürüyüşe destek verdi.
Yürüyüşe, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, vali yardımcıları, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Safranbolu ilçesinde de Aslanlar mevkisinden başlayan yürüyüş, Misak-i Milli Demokrasi Meydanında son buldu.
- Bolu
Hükumet meydanında başlayan yürüyüş, Demokrasi meydanında tamamlandı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Herşey vatan için, “Vatan canım feda”, Ya allah, bismillah, Allahu ekber” sloganları attı. Yürüye katılanlara evlerinden ve iş yerlerinden vatandaşlar alkışlarla destek verdi.
Yürüyüşe, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu milletvekileri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İstanbul'da çıkan olaylarda şehit olan polis memuru 22 yaşındaki Ozan Özen'in ailesi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve on binlerce kişi katıldı.
-Düzce
Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cedidiye Meydanında toplanarak, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.
Düzce Belediyesi Mehteranının seslendirdiği marşlar eşliğinde, ellerindeki Türk bayrakları ve tekbir getirerek yürüyen vatandaşlar, FETÖ aleyhine sloganlar attı.
Alana gelen vatandaşlar, burada mehter ekibinin seslendirdiği marşlar eşliğinde slogan attı.
Yürüyüşe Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Belediye Başkanı Dursun Ay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, siyasi parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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