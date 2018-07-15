15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kentte 2 bin 325 kişinin FETÖ'den tutuklandığını, 43 şirkete mahkemeler kararıyla kayyum atandığını anlatan Karaloğlu, "Ama hala emniyetimiz, savcılıklarımız çalışmalarına devam ediyor. Örgütün gizli evleri var. Onlara karşı da mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelenin bitmediğini, adliyelerde, polisin, jandarmanın, kurumların temizlendiğini ifade etti.

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Varyant Seyir Terası'nda ellerinde bayraklarla toplanan çok sayıda kişi, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Karaloğlu, 15 Temmuz'dan önce devletin enseleyeceğini fark ederek yurt dışına kaçan örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edileceğini söyledi.

"Devletimiz artık sadece Türkiye'de değil, MİT'imiz, Dışişleri Bakanlığımız hangi ülkede örgüt üyesi varsa getirip adalete teslim ediyor.

Devletimiz dünyanın her yerinde." diyen Karaloğlu, birliği ve dirliği muhafaza ettikleri sürece içeriden ve dışarıdan kimsenin ülkeye zarar veremeyeceğini vurguladı.

- "Ezanımızı susturamayacaksınız"

Hiç kimsenin Türk milletini yıkamayacağını dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bizi yıkamayacak, parçalayamayacaksınız, ezanımızı susturamayacaksınız. O gece çok büyük kahramanlıklar var, her şeyden önce Cumhurbaşkanı'mızın cesareti o gece çok önemliydi. Milletimizi meydana, havaalanlarına davet etmesi çok önemliydi. Onun cesareti olmasaydı belki milletimiz tereddüt edebilirdi. Milletimiz tanka, topa karşı elinde bayrağıyla gönlünde imanıyla karşı durdu.

Şimdi 'bu darbe kontrollü bir darbe' diyorlar. Siz hiç ölümün kontrollüsünü gördünüz mü?"