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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:54 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında ellerinde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı.

Mehteranın gösterisiyle başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenilmesiyle devam etti.

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediyesi Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, kurum ve kuruluş müdürleri önderliğinde, çok sayıda vatandaş yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açarak 100. Yıl, Karaumur ve Fevzi Çakmak Bulvarından Valilik önüne yürüdü.

Vali Bilgin, yürüyüşün ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi ile bin yılın en büyük ihanetine maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'deki asker kıyafeti giymiş teröristlerin, vatandaşların üzerine kalleşçe saldırdıklarını anlatan Bilgin, bu milletin bombalarla, tanklarla, tüfeklerle ve uçaklarla korkutulamayacağını vurguladı.

Bilgin, 15 Temmuz destanının hiç bir zaman unutulmayacağını sözlerine ekledi.

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15 Temmuz demokrasi milli birlik

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