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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi

CEZAYİR (AA) - Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle düzenlediği anma törenine, Türk ve Cezayirli yetkililerin yanı sıra basın mensupları katıldı.

Törende gazetecilerle bir araya gelen Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, darbe girişimi sırasında yollara dökülen ve hayatını feda eden şehitlerin saygıyla anıldığını kaydetti.

Poroy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) amaçları ve yurt dışı yapılanmaları konusunda dost ve kardeş ülke Cezayir ve halkını bilgilendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir toplantı düzenlendiğine işaret ederek, "Cezayir'de örgüte ait sadece iki şirket ve iki okul vardı. FETÖ'nün Cezayir'deki varlığı diğer Afrika ülkelerine göre daha zayıf ve sınırlı sayıda." dedi.

Konuyla ilgili Cezayir ile sürekli diyalog içerisinde olduklarını aktaran Poroy, başarısız darbe girişimi sırasında Cezayir hükümeti ve halkının Türkiye'ye verdiği destekten duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Poroy, Türk makamlarının, bu örgütün tehlikeleri karşısında diğer ülkeleri uyarmaya devam ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir FETÖ Mehmet Poroy

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