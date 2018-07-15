15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tepe, darbe gecesi de burada milli iradeye sahip çıktıklarını ifade ederek, "Biz bu yıl hazırladığımız video ile Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı buraya davet ettik. Onu bekliyor ve nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Sonsuza kadar da tutmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

Türk bayraklarıyla havalimanına gelen gruba, otomobilinde ses sistemi bulunan bir vatandaş da marş ve şarkılar çalarak, eşlik etti.

Kendilerine "Havalimanı Nöbetçileri" adını veren grupta yer alan vatandaşlar, geçen yıl 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da havalimanı girişindeki alanda nöbet tuttu.

Adem Alkan, darbe girişiminin ardından Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla 27 gün boyunca nöbet tuttuklarını belirtti. Türkiye'nin geleceği için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Alkan, "Cumhurbaşkanımız, 27 gün değil 27 asır dese yine burada nöbet tutacağız." diye konuştu.

Müjgan Sayın ise 15 Temmuz'da da burada nöbet tuttuğunu belirterek, "Üstümüzden F-16'lar uçarken de buradaydık. Cumhurbaşkanımızı burada bekledik. Daha sonra demokrasi nöbetlerinde hep buradaydık. Diğer nöbet mekanlarında da bulunduk. Bundan sonraki tüm anma etkinliklerinde yine burada olacağız. Şehit ve gazilerimizin, milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki nöbette, tekerlekli sandalye ile gelen 92 yaşındaki Adişah Yolcu da yer aldı.

