Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve MHP Kayseri milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, vali yardımcıları, rektörler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile yoğun katılım gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptığı duanın ardından AK Parti ve MHP milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik birer konuşma yaptı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Gül, Sivas halkının darbe girişiminin yaşandığı dönemde meydanları terk etmeyerek günlerce nöbet tuttuğunu anımsatarak, "Şehitlerimizi anıyoruz. Türkiye'nin her tarafında sokağa çıkanlar şehit olmak için çıktılar. 15 Temmuz'un sahibi 81 milyon vatandaşımızdır. Bu milletin birlik beraberliği, bu milletin dayanışması, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sinen FETÖ'cülerin dışında kalan namuslu, haysiyetli, vatansever görevlileri, yine emniyet teşkilatının şehit ve gazi düşen ve bu mücadeleyi yapan kahraman evlatları ve bu milletin tamamı 15 Temmuz'un sahibidir." dedi.

Programa, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de birer konuşma yaptı.

Programda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Demokrasi zaferi olarak kutlanacak her 15 Temmuz'da, milletimizin kalbi şehitlerimiz ve gazilerimiz ile birlikte olacaktır." dedi.

- Niğde

Niğde şehitliğinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, AK Parti milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir ve kentteki diğer protokol mensupları ile vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından meydanda anma programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması meydanda kurulan dev ekranlardan izlendi.

Vali Şimşek, 2 yıl önce bu saatlerde çok karanlık bir gece yaşandığını ve devlet olarak büyük bir darbe girişimine maruz kalındığını anımsattı.

Bu milletin Cumhurbaşkanını, Başkomutanını, seçtiği liderini ölümüne seven bir millet olduğunu vurgulayan Şimşek, "Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı üzerine meydanlara, sokaklara yürüdü ve bu hainlere dur dedi. Tankın altına yattı, kurşunlara göğsünü siper etti ve bombalar altında durdu. Sabaha kalamadan onlara gereken dersi verdi ve bu hain teşebbüs akamete uğradı. Millet olarak da tarihte görülmemiş büyük bir destan yazdı. O hainlere karşı büyük bir zafer elde ettik." diye konuştu.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ ve diğer protokol üyeleri de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Niğdeli şehitlerin isimleri okundu.

Sanatçı Ahmet Şafak, Niğdelilere konser verdi.

