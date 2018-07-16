15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da yürüyüş düzenlendi. Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş Havuzbaşı'na kadar devam etti. Yürüyüşe katılan binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Bir ölür bin diriliz" şeklinde sloganlar attı. Polisevi önünde toplanan vatandaşlar, Erzurum Valisi Seyfettin Azizolu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri "Demokrasi Nöbeti" için beklemeye başladı. Bu sırada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi de gösteri yaptı. Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, FETÖ hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu milletin tarihinde en büyük alçak ve büyük ihanet oyununu 80 milyon Türk evladı bir olarak, tek yumruk olarak sabah güneş doğmadan ihanet şebekesinin gecenin karanlığına gömmenin başarısını gösterdi. O günden bugüne 2 sene geçti ve ülkemiz demokrasi yolunda çok emin adımlarla yürüyor, düşmana korku dostuna güven veriyor." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da 15 Temmuz'da genç yaşlı, kadın erkek herkesin kalbinin beraber attığını söyledi. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar dileyen Akdağ, "Büyük milletimiz o gün vatanına, bayrağına, ezanına, namusuna hep beraber sahip çıktı. Bunu ne zalim FETÖ, ne onun çetesi, ne de o çetenin arkasındaki derin devlet beklemiyordu. Sizler öyle bir ruh ortaya koydunuz ki milyon bir araya geldi ve birlikte hareket etti. Ne zaman bayrağımıza el uzatılsa o eli kırarız. Ne zaman ezanımıza dil uzatılsa o dili keseriz." diye konuştu. - Kars Kars'ta Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler okundu. Vali Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz akşamında yine milli irade aşkıyla meydanlarda olduklarını söyledi. Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetin demokrasiye sahip çıkmadaki tereddütsüz kararlılığı sayesinde darbe girişiminin aynı gece püskürtüldüğünü vurgulayarak, "Millet iradesini hiçe sayarak başlatılan o karanlık ve kanlı darbe girişimi, canı pahasına direniş gösteren, bedenini tankların önüne atarak milli iradeye sahip çıkan 250 aziz şehidimizin, 2 bin 196 kahraman gazimizin ve fedakar milletimizin kararlı duruşu sayesinde önlenmiştir." diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da darbecilerinin evine kadar geldiğini ve mağdur edildiğini anlatarak, "15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım bizden sonraki çocuklarımızda bu kepazeliği bilsin, bu vatan hainleri babalarına annelerine ne yaptığını bilsin. Çünkü dünyanın hiçbir milletinde böyle birşey yoktur." ifadesini kullandı. Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise 15 Temmuz'da Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin derslerini aldığını ifade ederek, "Bu yağmurda her zamanki gibi nöbet yerinizi terk etmediniz. O gece 250 vatan evladı gözünü kırpmadan reisinin arkasında istikbalinin arkasında şehadet şerbeti içti." dedi. Sarıkamış ilçesinde de Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, ilçe protokolü ve vatandaşlar sağanak altında meşalelerle tekbir getirerek yürüdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda başlayan yürüyüş yaklaşık bin kişinin katımlıyla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman Şehitler Diyarı Sarıkamış'ın yiğit evlatları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi hep beraber aynı ruhla aynı heyecanla toplandıklarını söyledi. - Ardahan Ardahan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Kongre Caddesinde Tarihi Kongre Binasında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Egemenlik Parkına kadar yürüdü. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Ardahan İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk'ün yanı sıra kurum müdürleri de yürüyüşe eşlik etti. Vali Bilmez, Türk milletinin devletin ve milletin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini söyledi. Bilmez, "Türk milleti Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle birlikte gelmeyi başarmıştır. Günümüze geldiğimizde, 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa kafa tutan ruh aynı ruhtur. Bu ruh, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur." diye konuştu.

Yağış nedeniyle fidan dikme töreni iptal edildi. - Iğdır Iğdır'da Valiyolu Caddesi'nde başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi'ne kadar devam etti. Vali Enver Ünlü, kurum amirleri ve özel harekat polislerinin de eşlik ettiği yürüyüşte 200 metrelik Türk bayrağı açıldı. Ünlü, "Aziz vatanımızın mevcudiyetinin, hakimiyetinin millete ait olduğunun tescillendiği tarihtir. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılmayacağını gösterdik ve bütün dünyaya çok güçlü bir sesle, sağlam bir iradeyle haykırdık ve tarihe geçtik. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki müstesna yerlerini daima muhafaza edeceklerdir." dedi. - Erzincan Erzincan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbetine başladı. Kur'an-ı Kerim ve sela okunan etkinlikte, vatandaşlar çalınan marşlara eşlik etti. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 15 Temmuz konulu sunum yaptı. Programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ahmet Cavit Şireci ile çok sayıda kişi katıldı.

- Tunceli Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. SGK İl Müdürlüğü bahçesinde toplanan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. - Ağrı Ağrı'daki etkinlikler kapsamında Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutmaya başladı. Etkinliğe Ağrı Valisi ve Belediye Başkan vekili Süleyman Elban'ın yanı sıra şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar attı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

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