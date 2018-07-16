KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, "demokrasi nöbeti" başlattı.
Valilik binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şair Alaeddin İkican tarafından şiirler okundu.
Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milleti için hayati bir önem taşıdığını söyledi.
Hain FETÖ'cülerin aziz Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine haince girerek vatandaşın paraları ile alınan tank, top ve silahları yine vatandaşa doğrulttuklarını anımsatan Bilgin, bu hain darbe girişiminin asla unutulmayacağını ifade etti.
Hainlerin girişimlerinin Türk milletinin kararlığı ve devletin mücadelesi ile önlendiğini vurgulayan Bilgin, "15 Temmuz'da dimdik ayakta durarak darbe girişimini engelledik. FETÖ liderini de en kısa sürede inşallah ülkemize getirerek, öcümüzü alacağız. Aziz milletimizden aldıkları paralarla yaşadıkları lüks hayat inşallah sona erecek. İki yıl önceki acıları yaşamak istemiyorsak, dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, devletten başka kimseyi tanımayın." diye konuştu.
Vali Bilgin, 15 Temmuz 2016 günü aynı zamanda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bundan böyle hiçbir gücün, milletin iradesini rehin veya teslim alamayacağının, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapılamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak vatan yapılmıştır, vatan uğruna nice canlar feda edilmiştir. Aziz milletimiz o gece, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde, çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır."
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise o gece TBMM'de görev yaparken bombaların patladığını anımsatarak, milli irade hırsızlığına kalkışanlara gereken dersin verildiğini kaydetti.
Türk milletinin bu hain darbe girişimini unutmayacağını belirten Minsolmaz, bu milletin benzer bir mücadeleyi Çanakkale de daha önce verdiğini anımsattı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da, bu darbe girişiminin unutulmadığını ve unutulmayacağını dile getirerek, Türk milletinin daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı.
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