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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:38 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler için mevlit okutuldu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Tiflis Cuma Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Türk halkına taziyelerini bildirerek 15 Temmuz şehitleri için dua ettiklerini söyledi.

Programa katılan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş birer konuşma yaptı.

Programın sonunda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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