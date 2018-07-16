AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Türkiye'nin artık safralarından temizlendiğini, gün geçtikçe daha steril hale geldiğini söyledi.

Türk milletinin hain FETÖ terör örgütünü elinin tersiyle tarihin çöplüğüne gönderdiğini belirten Küçük, "Terör örgütünün ilk hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Hiçbir yere gizlenmedi, İstanbul'da halkıyla buluştu. FETÖ, 40 yılda bu milletin her şeyini çaldı. En son 15 Temmuz'da Türkiye'nin tamamını çalmak istediler, yakalandılar. O gece yüreğinde hiçbir korku olmadan meydanlara dökülen böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Vali İzzettin Küçük, yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Türk milletinin tarihe bir defa daha büyük bir destan yazdığını söyledi.

Bursa'da Heykel'deki Valilik binası önünden kent protokolünün katılımıyla başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Çavuşoğlu, terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler onlara rahat yok. Onları ensesinden tutup bu milletin önüne çıkaracağız Allah'ın izniyle. Buradan Amerika'daki o melun teröristbaşına seslenmek istiyorum. Seni değil Amerika bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak ey terörist başı, ensendeyiz."

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran Bursalılara teşekkür ederek, 15 Temmuz'un bir milletin dirilişinin tarihi olduğunu bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 40 yıldır bu milletin kanını emen hain FETÖ'nün cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimini gerçekleştirmek isteğini ancak milletin buna izin vermediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen programdaki konuşması Bursa'daki vatandaşlara canlı yayınla izletildi.

Konser ve söyleşi programlarıyla devam eden etkinlikler kapsamında saat 00.13'te kentteki tüm camilerde sela okundu.