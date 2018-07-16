KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Program öncesinde İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğin yapılacağı alana kadar yürüdü. Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de hain bir darbe girişiminin yaşandığını anımsattı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ve bunun üzerine herhangi bir kayıt ve şartın konulamayacağını açıkça ifade ettiğini belirten Aksoy, "15 Temmuz'da belirli kesimler, egemenliğin önüne belirli bir kayıt ve şart koyma adına hareket ettiler ancak buna Türk milleti izin vermedi. Alanları doldurdu, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı." diye konuştu. Aksoy, Türkiye'deki diğer illerde olduğu gibi Kocaeli halkının da demokrasiye sahip çıktığını belirterek, kent halkına teşekkür etti, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

- "Güçlü, bir, beraber, kardeş olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız" AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da Türk milletinin birlik ve beraberliğini koruduğu sürece hiçbir gücün ülkeyi bölemeyeceğini söyledi. Türk milletinin ülkenin en zor zamanlarında büyük başarılara imza attığını belirten Işık, "15 Temmuz'da da kendine yakışanı yaptı. Hainlere, ihanetlerinin bedelini ödetti. Bundan sonra hiçbir hain, ihanetinin bedelini ödemeden canını vermeyecek. Bu noktada hep birlikte millet olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise şehitliğin Müslümanların inancında rütbelerin en büyüğü olduğunu ifade ederek, her Müslüman Türk evladının en büyük özleminin Allah için şehitlik olduğunu söyledi. Türk milletinin tarih boyunca çok büyük mücadeleler verdiğini anlatan Karaosmanoğlu, "15 Temmuz'u, şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız. Atalarımızın çok güzel bir sözü var, 'Su uyur, düşman uyumaz'. Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, bayrak, vatan, insan, sevgimiz, adalete, demokrasiye olan bağlılığımız, namusumuz kadar hepsi değerlidir. Düşman yeni yeni tuzaklar, ihanet planları her zaman yapabilir, yapıyor da. Onun için bunun tek ilacı güçlü, bir, beraber, kardeş olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız." diye konuştu.