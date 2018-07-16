15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

O gece Çankaya köşkünde, Başbakanlığa yakın bir yerde bulunduğunu anlatan Zengin, "O gece gördüğüm şey, en güçlü olanlar sivillerdi. Hiç korkmayan vatandaşlarımızdı. Bu ülke çok darbe gördü. Darbeler neticesinde Başbakanını astı. İki bakanını astı. Ben çocuktum, bu meydanda bir darbeciyi dinlediğimi hatırlıyorum. Şunu hiç unutmamız lazım, Türkiye'de ve dünyada ilk defa bir darbe çıplak ellerle durduruldu. Muazzam bir şeydir bu." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekilli ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "Türkiye'nin bu demokrasi mücadelesinde yükselen bu çıtada Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yad etmemek mümkün değil. Onun liderliği Türkiye'de demokrasi algısını değiştirdi. Daha evvel yapamadığımızı, durduramadığımız haince o darbeleri ilk defa onun geliştirdiği demokrasi algısıyla durdurabildik, geliştirebildik." dedi.

Kendileri için bugünü anlatmak ve yad etmenin önemli olduğunu belirten Zengin, şunları söyledi:

"15 Temmuz dünya tarihi için bir destan. Çanakkale'den hiçbir farkı yok. Aslında Çanakkale'de yapılamayanı yapmaya çalışmak. Bizim üzerimize saldıranlar en sevdiğimizi şeyi kullanarak yaptılar. Dini kullanarak, imanı kullanarak. Bizi kalbimizden yakaladılar aslında. O yüzden bundan sonra yapacağımız şey aslında dini anlatırken doğru kaynaklardan anlatmak. Türkiye'nin bu demokrasi mücadelesinde yükselen bu çıtada Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yad etmemek mümkün değil. Onun liderliği Türkiye'de demokrasi algısını değiştirdi. Daha evvel yapamadığımızı, durduramadığımız haince o darbeleri ilk defa onun geliştirdiği demokrasi algısıyla durdurabildik, geliştirebildik. Buradan geriye dönüş yok. Türkiye bir daha asla böyle günler yaşamayacak. Çünkü zor bir çıtayı artık geçti Türkiye, dünyaya örneklik teşkil ediyor."

Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

