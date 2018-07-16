Karaman ve Afyonkarahisar 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Karaman'da Atatürk Parkında başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ayrıca kentte bulunan iş makineleri tarafından konvoy düzenlendi.

İmamı Azam Camisi imam hatibi Mehmet Şimşek'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, vatandaşlar ve öğrenciler şiirler okudu.

Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Bu millet olduğu müddetçe kimsenin ülkenin birliğine dirliğine, bayrağına ezanına göz dikemeyeceğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz kanlı hain darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Geçmişte yapılanları biliyorsunuz. 15 Temmuz gecesi yaşananları hep birlikte gördük. Televizyonlardan izledik. Bu milletin birliğine beraberliğine tank, tüfek mermi işlemez. Bunu gösterdiniz. Durmak yok, yola devam dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yaptık. Başkanımızın askerleriyiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz."