HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 01:25 | Son Güncelleme

Karaman ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Karaman ve Afyonkarahisar 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Karaman'da Atatürk Parkında başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ayrıca kentte bulunan iş makineleri tarafından konvoy düzenlendi.

İmamı Azam Camisi imam hatibi Mehmet Şimşek'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, vatandaşlar ve öğrenciler şiirler okudu.

Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Bu millet olduğu müddetçe kimsenin ülkenin birliğine dirliğine, bayrağına ezanına göz dikemeyeceğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz kanlı hain darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Geçmişte yapılanları biliyorsunuz. 15 Temmuz gecesi yaşananları hep birlikte gördük. Televizyonlardan izledik. Bu milletin birliğine beraberliğine tank, tüfek mermi işlemez. Bunu gösterdiniz. Durmak yok, yola devam dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yaptık. Başkanımızın askerleriyiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz."

Daha sonra kürsüye çıkan 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın oğluyla gurur duyduğunu belirterek, meydandaki herkese teşekkür etti.

Bugün düğünleri olan ve düğün bittikten sonra meydana damatlığı ve gelinliğiyle gelen Hasan ve Esra Lale çifti de her zaman milletin yanında olacaklarını belirtti.

Etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bazı milletvekilleri ve sayıda vatandaş katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyon Lisesi önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Anıtpark önüne kadar yürüdü.

İmaret Camisi imam hatibi Şaban Özçelik'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, mehter takımı dinleti sundu.

Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

Vali Tutulmaz, yaptığı konuşmada, bugün 2 yıl önce tarih yazan milletin başarısının kutlandığını söyledi.

Etkinlik, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Grubu dinletisi ile devam etti.

Programa, bazı milletvekilleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Kahramankazan'da meşale ve bayraklarla yürüdülerKahramankazan'da meşale ve bayraklarla yürüdüler
Niğde'de, halk demokrasi nöbeti için meydana akın ettiNiğde'de, halk demokrasi nöbeti için meydana akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Karaman

En Çok Okunan Haberler

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.