Karaman ve Afyonkarahisar 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.
Karaman'da Atatürk Parkında başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ayrıca kentte bulunan iş makineleri tarafından konvoy düzenlendi.
İmamı Azam Camisi imam hatibi Mehmet Şimşek'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, vatandaşlar ve öğrenciler şiirler okudu.
Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Bu millet olduğu müddetçe kimsenin ülkenin birliğine dirliğine, bayrağına ezanına göz dikemeyeceğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:
"15 Temmuz kanlı hain darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Geçmişte yapılanları biliyorsunuz. 15 Temmuz gecesi yaşananları hep birlikte gördük. Televizyonlardan izledik. Bu milletin birliğine beraberliğine tank, tüfek mermi işlemez. Bunu gösterdiniz. Durmak yok, yola devam dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yaptık. Başkanımızın askerleriyiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz."
Daha sonra kürsüye çıkan 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın oğluyla gurur duyduğunu belirterek, meydandaki herkese teşekkür etti.
Bugün düğünleri olan ve düğün bittikten sonra meydana damatlığı ve gelinliğiyle gelen Hasan ve Esra Lale çifti de her zaman milletin yanında olacaklarını belirtti.
Etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bazı milletvekilleri ve sayıda vatandaş katıldı.
- Afyonkarahisar
Afyon Lisesi önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Anıtpark önüne kadar yürüdü.
İmaret Camisi imam hatibi Şaban Özçelik'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, mehter takımı dinleti sundu.
Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.
Vali Tutulmaz, yaptığı konuşmada, bugün 2 yıl önce tarih yazan milletin başarısının kutlandığını söyledi.
Etkinlik, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Grubu dinletisi ile devam etti.
Programa, bazı milletvekilleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve vatandaşlar katıldı.
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