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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 01:26 | Son Güncelleme

Aydın, Manisa ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Uşak'ta KYK yurdunda kalan öğrenciler, odalarının ışıklarının bazılarını açık bırakarak "15 Temmuz", "Milli İrade", "Unutmadık" ve "R.T. Erdoğan" yazdı

AYDIN/MANİSA/UŞAK (AA) - Aydın, Manisa ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Uşak Belediye Binası önünde toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk bayrakları ile İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.

Meydanda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin isimleri okunduktan sonra mehter gösterisi yapıldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı platforma kurulan dev ekranlardan izledi.

Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş birlik beraberlik mesajları verdi. Programda, 15 Temmuz konulu tiyatro ve sinevizyon gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ulaş Buran, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin, 15 Temmuz gazileri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

-Yurt ışıkları 15 Temmuz için yandı

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Uşak Mehmet Hacım Yurdu'nda kalan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla odalarının ışıklarının bazılarını açık bırakarak "15 Temmuz", "Milli İrade" "Unutmadık", "R.T. Erdoğan" yazdı.

Yaklaşık bir saat boyunca süren etkinlikte öğrenciler alkışlarla 15 Temmuz şehitlerini andı.

- Manisa

Manisa'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda mehter takımı ile başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitler için yapılan saygı duruşuyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması, meydanda kurulan ekrandan izlendi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli olan bir olayın 2'nci yılını geride bıraktıklarını ifade etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 15 Temmuz gecesi 40 yıllık terör örgütünü 24 saat dolmadan yok ettiğini aktararak hainlerinin hepsinin kucaklarına atladıkları devletlere kaçtığını söyledi.

Programa, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve Semra Kaplan Kıvırcık, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halim Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, BBP İl Başkanı Ahmet Ay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Aydın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın'da Zafer Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve "15 Temmuz" yazılı tişörtleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Darbelere karşı omuz omuza" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan tören, meydanda kurulan dev ekranlardan 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin videoların sunumu ve öğrencilerin şiir dinletisi ile sürdü.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehitlerin ölümsüz olduğunu belirterek "Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar 5 vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

Türk milletinin FETÖ'nün darbe girişimini bertaraf ederek kutlu bir zafere dönüştürdüğüne dikkati çeken Köşger, 15 Temmuz'u tarihe yazılmış şanlı bir demokrasi olarak niteledi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süleyman Gürz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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