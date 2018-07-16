Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar, toplandıkları meydanda Erdoğan'ın konuşmasını dev ekranlarda izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan ve 2 polisin şehit edildiği Marmaris'te toplananlar, mehter takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayrağı ve meşalelerle yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Atatürk Meydanı'na ulaştı. Meydanda bir araya gelenler, kurulan dev ekranlardan, Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı dinledi. Kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıp, sevgi gösterilerinde bulundu. Darbe giriminde yaşananların anlatıldığı belgeseli de izleyenler, telefonlarının ışıklarını yakarak Demokrasi Marşı'nı seslendirdi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, etkinlikte yaptığı konuşmada, iki yıl önce ülke ve millet için uzun, zor, karanlık bir gece yaşandığını söyledi. 15 Temmuz'un unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurgulayan Civelek, kenetlenerek 15 Temmuz ve Çanakkale ruhuyla istiklal ve istikbale sahip çıkıldığını anlattı. Ülkenin istiklali ve istikbaline yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğunu hatırlatan Civelek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten tarihe geçen çağrısıyla şanlı direniş başlatıldı. Halkımız sokaklara çıkarak gövdesini top ve tanklara siper ederek geleceğimize sahip çıktı." diye konuştu. Milletin vatan hainlerinin silahları ve toplarına karşı iman dolu göğsünü siper ederek destan yazdığını aktaran Civelek, 15 Temmuz'un vatanseverlik ve kahramanlıkla yazılan bir tarih olduğunu ifade etti. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Türk halkının tıpkı Çanakkale ve İstiklal savaşlarında olduğu gibi birilerinin mandası olmayı reddettiğini, 15 Temmuz'un sadece FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevap olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'da Muğla ve Marmaris halkının Cumhurbaşkanına sahip çıktığına işaret eden Gökcan, "O gece yediden yetmişe hep beraber sokaklardaydık. Çok uzun bir geceydi. Sabahlara kadar hep beraber meydanlardaydık. Marmaris'te 2 şehidimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise aynı anda hem hüznü hem de zafer coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de 15 Temmuz'un, tarihi destanları ile dolu olan milletin bir kez daha neler yapabileceğinin göstergesi olduğunu vurguladı. 15 Temmuz'un milletin cesareti ve feraseti ile bertaraf edildiğine dikkati çeken Mete, milletin ezana, bayrağa, demokrasiye ve vatana sahip çıktığını belirtti. 15 Temmuz'da Muğla'da da bir destan yazıldığını ifade eden Mete, yapılan çağrı üzerine vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin önüne şehit olmak için geldiğini anlattı. MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise 15 Temmuz'da hain terör örgütünün Türkiye'yi işgale kalkıştığını söyledi. FETÖ'nün insanlığın utanç vesikası olduğunu aktaran Korkmaz, Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Marmaris Körfezi'nde Marmaris Su Sporları Kooperatifi üyelerince su sporları gösterileri gerçekleştirildi. Programda daha sonra Muğla Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşları beğeniyle dinlendi. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde meydana kurulan sahnede din görevlisi Vehbi Şimşek tarafından sela okundu. Aynı anda ilçedeki camilerden de selalar yükseldi. - Antalya Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında okunan selaların ardından demokrasi nöbetine başlandı. Antalya Valiliğince, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz'u anlatan tiyatro gösterileri yapıldı, şiir dinletisi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve protokol üyelerinin de katlığı etkinlikler kapsamında, Antalya Müftülüğü Musiki Korosu konser verdi. Koro, saat 00.13'te sela okudu. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndan demokrasi nöbetini sürdürüyor.

- Isparta Isparta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Milli Birlik yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, yaptığı konuşmada, hainlerin milletin büyük cesareti karşısında hak ettikleri şekilde derslerini aldıklarını belirtti. Türk milletinin tarihin her aşamasında ihanetlerle karşı karşıya geldiğini ifade eden Günaydın, Türk milletinin bir araya geldiği zaman aşamayacağı hiçbir engel olmayacağını aktardı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiyle vatandaşların sokağa döküldüğünü anlatan Günaydın, "Milletimiz tankların önüne gövdesini siper etti. O gece bir arada olduğumuz için bu hainler amaçlarına ulaşamadılar. Bu millet tarihte şunu da gösterdi, normalde tanklar insanları ezerdi fakat 15 Temmuz gecesi milletimiz o hainlerin tanklarını ezdi." diye konuştu. O gece her ilde olduğu gibi Isparta'da da vatandaşların sokaklara döküldüğünü ifade eden Günaydın, darbe girişimi sırasında Isparta ve birkaç ilde de bu hainlerin hazırlanıp kuvvetleri Ankara'ya sevk etmeye çalıştığını hatırlattı.

Ispartalıların bu hainlere fırsat vermediğini vurgulayan Günaydın, şöyle devam etti: "Bu hainler burunlarını bile çıkarmadılar kışladan. Sabah da bu hainler hak ettikleri dersi alarak, güvenlik güçlerimize teslim oldular. Hainleri adalete teslim ettik, hukuk içerisinde muamele gördüler. Bir güvenlik uzmanı 'Hainler bu bahsedilen illerden büyükşehirlere ulaşmış olsaydı, şehit sayımız Allah muhafaza 250 değil 10 bini bulur" demişti. Bu nedenle Ispartalı hemşerilerimizin ve ülke genelinde gösterilen cesaret birçok vatandaşımızın da hayatını kurtarmış oldu. Bu hainler şunu çok iyi bilmelidir, bu cennet vatan, aziz topraklar, devlet, bayrak, ezan için seve seve şehadet şerbetini içerek kefensiz yatmaya gönüllü milyonlarca vatandaşlarımız var." Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise Türk milletinin tarihinde 15 Temmuz'un önemli yere sahip olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'u sonsuza kadar kutlamanın önemli olduğuna dikkati çeken Günaydın, şunları söyledi: "15 Temmuz, Anadolu'da Türk milletinin yaşamasını ve bizim anavatanımızı, anayurdumuzu bize hak görmeyen bu yabancı düşmanların ve dış güçlerin yapmış olduğu bir harekettir. Tabii ki bir maşa kullanmaları gerekiyordu o da FETÖ ve PKK ile bu işi sağlamak istediler ama bu ülkenin ve bu milletin ne olduğunu gördüler. Bundan sonra da Anadolu'nun, anavatanın Türk milletinin olacağına şahit olacaklar. Bu 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıkmıştır."

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de hain FETÖ'cülerin iki yıl önce devleti parçalamak istediğini ancak bunu gerçekleştiremediklerini dile getirdi. 15 Temmuz'un bu milletin yeniden şahlanışının bir işareti olduğuna değinen Gökgöz, şu değerlendirmeyi yaptı: "FETÖ'cüler Türk bayrağımızı indirmek istedi, indiremediler, ezanımızı dindirmek istediler, dindiremediler. Bu milleti bölüp parçalamak isteyen, dış güçlerle beraber hareket eden FETÖ'cü hainler buna yeltendiler. Ancak Başkanımızın milletimize bir işaretiyle şehir meydanlarına akın eden milyonlar darbeye dur dedi. Zannettiler ki bu millet namludan, tanktan, toptan, silahtan korkacak. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, çeşitli olaylarla yenmeye çalıştınız yenemediniz. Yine yenemeyeceksiniz, başaramadınız, başaramayacaksınız. Siz bu milleti tankla, topla, uçakla, helikopterle, silahla korkutabileceğinizi mi zannettiniz?" AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türk milletinin tekrar özgüvenini kazandığını belirtti.