15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünyada ilk on ülke arasında yer alacağını belirten Vali Yavuz, “Milli ve manevi, öz değerlerine sahip çıkan bir milletiz. 15 Temmuz’un ikinci yılında bu duygu ve düşüncelerimizi ortaya koyarak bundan sonra hesabımızı yaparak önümüze bakmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz artık yönetim modelimizi değiştirdik. Bununla ilgili düzenlemeler de hızla yapılıyor. Buradaki maksat, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı, insan kaynaklarımızı ve değerlerimizi çok hızlı ve kaliteli metodla hızlandırmaktır.” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise 15 Temmuz 2016 tarihinde Trabzonluların en ücra köyden araçlarıyla kent meydanına geldiğini, aynı duyarlılığın bugün de yaşandığını kaydetti.

Yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

“Bundan sonraki zamanlarda da Cumhuriyet kurulurken dediğimiz ya istiklal ya ölüm sözünü, icap ettiği zaman tarihimizin her döneminde söylediğimiz gibi yine diyeceğiz. Hürriyetimizi torunlarımıza ve evlatlarımıza bırakacağız. Yemen çöllerinde dedelerimiz nasıl Allah ve Kur'an için can verdiyse, Sarıkamış’ta 1915’te 120 bin vatan evladımız gözünü kırpmadan nasıl şehadete yürüdüyse, Çanakkale’de 250 bin vatan evladı bir an bile tereddüt etmeden can verdiyse işte 2016’nın 15 Temmuz’unda da elinde silahı olmadan tanklara ve uçaklara karşı aynı şekilde şehadete yürüdü.”