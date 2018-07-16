15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, meydanlarda bir araya geldi. Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında buluştu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle başlayan programda, Kuran-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma, dev ekrandan izlendi. Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Muş'ta görev yaptığını belirterek, o gece yaşadıklarını ve yaşanılanları anlattı. Yarına nasıl bakılacağının tartışılması ve muhasebesinin yapılması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "(Bu sorunlarla bir daha nasıl karşılaşmayız), bunları tartışmalıyız. Eğer bunları tartışabilirsek 15 Temmuz'ları kutlamamız, anmamız bir anlam ifade eder. O yüzden uyanık olmalıyız, çocuklarımıza dini öğretmeliyiz, kendimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise iki yıl önce bugün, vatandaşların bu meydanı doldurduğunu ve devamında da sürece destek verildiğini aktardı. 15 Temmuz gecesi yapılanların tam bir vatan hainliği olduğuna işaret eden Yılmaz, "Geceye doğru işin büyüklüğünü hep beraber idrak ettik. Biz burada Türkiye'deki bütün hemşehrilerimiz gibi sürece sahip çıkmaya çalıştık." şeklinde konuştu. AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergun Taşcı ile Metin Gündoğdu ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da birer konuşma yaptı. Programda, 15 Temmuz gazileri yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. - Trabzon Trabzon'da çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi. Burada düzenlenen törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi gösterilerini sundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yakın tarihte yaşanan sorunlara rağmen geleceğe güvenle bakan bir millet ve genç nüfus olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünyada ilk on ülke arasında yer alacağını belirten Vali Yavuz, “Milli ve manevi, öz değerlerine sahip çıkan bir milletiz. 15 Temmuz’un ikinci yılında bu duygu ve düşüncelerimizi ortaya koyarak bundan sonra hesabımızı yaparak önümüze bakmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz artık yönetim modelimizi değiştirdik. Bununla ilgili düzenlemeler de hızla yapılıyor. Buradaki maksat, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı, insan kaynaklarımızı ve değerlerimizi çok hızlı ve kaliteli metodla hızlandırmaktır.” diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise 15 Temmuz 2016 tarihinde Trabzonluların en ücra köyden araçlarıyla kent meydanına geldiğini, aynı duyarlılığın bugün de yaşandığını kaydetti. Yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: “Bundan sonraki zamanlarda da Cumhuriyet kurulurken dediğimiz ya istiklal ya ölüm sözünü, icap ettiği zaman tarihimizin her döneminde söylediğimiz gibi yine diyeceğiz. Hürriyetimizi torunlarımıza ve evlatlarımıza bırakacağız. Yemen çöllerinde dedelerimiz nasıl Allah ve Kur'an için can verdiyse, Sarıkamış’ta 1915’te 120 bin vatan evladımız gözünü kırpmadan nasıl şehadete yürüdüyse, Çanakkale’de 250 bin vatan evladı bir an bile tereddüt etmeden can verdiyse işte 2016’nın 15 Temmuz’unda da elinde silahı olmadan tanklara ve uçaklara karşı aynı şekilde şehadete yürüdü.”

Daha sonra alana kurulan dev ekrandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma vatandaşlara izlettirildi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonlar okundu, tiyatro gösterileri sunuldu. - Giresun Giresun'da, vatandaşlar Atatürk Meydanında bir araya geldi. Meydanda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Mehteran ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi. Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz'un demokrasi destanının yazıldığı günün adı olduğunu belirterek, "15 Temmuz vesayetin olmadığı kendi yolunu çizen, kendi geleceğini kuran, bir daha bileği bükülmeyecek olan ülkemizin destanıdır. 21'inci yüzyılın zaferler sayfasının açılmasıdır." dedi. Millet iradesi dışında bir güç tanımadıklarını vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Biz seçimle ortaya koyduğumuz iradenin arkasındayız. 'Millet iradesinin üstünde hiçbir tanımıyoruz, tanımayacağız' demek için buradayız." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonlar okundu, tiyatro gösterileri sunuldu. - Bayburt Bayburt'ta vatandaşlar Saat Kule Meydanı'nda bir araya geldi. Burada konuşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk milletinin Anadolu’yu kendine yurt edindiği andan itibaren gerek içeriden gerekse dışarıdan düşmanlarının eksik olmadığını söyledi. Pehlivan, “FETÖ, yıllara sarih bir organizasyonla kamu kurumlarının, sivil toplumun, ticaretin, aklınıza gelebilecek bütün sektörlerin içine sızarak örgütlendi ve paralel bir devlet yapısı kurmaya kalktı. 15 Temmuz gecesi kimsenin tahmin edemeyeceği bir alçaklıkla bu milletin evlatlarının başından aşağı kurşunları, bombaları indirmeye kalktı” dedi. Daha sonra alana kurulan dev ekrandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma vatandaşlara izlettirildi. - Rize Rize'de çok sayıda vatandaş, yatsı namazının ardından Sahil Camisi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden yürüyüşte 100 metre uzunluğunda bayrak açıldı.

Yürüyüşün ardından Memişağa Parkı'nda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutarken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü İsmail Yalçın tarafından dua edildi. Vali Bektaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz akşamı başlayan nöbetin bitmeyeceğini vurgulayarak, "Üzerimize kurulan bu tuzağı boşa çıkardık. Artık her zamankinden daha tecrübeliyiz ve güçlüyüz." şeklinde konuştu. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise 15 Temmuz'un milletin destanı olduğunu belirterek, "Milletin eseridir. O gece meydanlara koştuk. O gece vatanını seven yiğitler meydanlara koştu. Biz de o gece burdaydık. Meydanları bırakmadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yerleşmiş hainler darbe girişimine kalkıştılar. Millet meydanlara koşarak cevap verdi. O gece milletin gücü silahın ve tankın gücünü yendi. Millet ve demokrasi kazandı." diye konuştu. - Artvin Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Buradaki program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımının gösteri sunduğu programın devamında Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Meydanı dolduran vatandaşlar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"ndaki konuşmasını hazırlanan dev ekranlardan izledi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, tarihte yaşanan çok önemli olayların olduğunu ifade ederek, "Malazgirt’te Anadolu’yu vatan yaptık. Çanakkale’de yedi düvele karşı durduk. Yokluk içerisinde İstiklal Savaşı’nı kazandık. En son halka içerideki ve dışarıdaki hainlerin bir araya gelmesiyle ülkemize, milletimize yüklenip yok etmek istediği bir vaziyette 15 Temmuz’u yaşadık. Bütün düşmanların ve hainlerin şaşkınlığı içerisinde hep beraber zafere ulaştık." dedi. Programda, 15 Temmuz gazilerinden Nedim Özcan ve Tahsin Altuntaş’ta o gece yaşadıklarını anlattı. -Gümüşhane Gümüşhane'de vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehide rahmet, 2 bin 193 gaziye de Allah'tan şifa diledi. 2 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimden bir ay kadar önce Gümüşhane Valiliğine atandığını bildiren Memiş, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Memiş, Gümüşhane'nin 81 vilayet içerisinde darbe teşebbüsüne en erken tepki veren illerin başında geldiğini ifade ederek, "Biz Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra demokrasi nöbetini tuttuk" diye konuştu. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen 15 Temmuz sürecinde yaşananların unutulmaması gerektiğini kaydederek, "Bundan 2 sene önce yaşanan darbe girişimini unutmayacağız. Bizim içimizde bizden görünenleri, bize ihanet edenleri nasıl unutabiliriz. Allah'ın yardımıyla hainliklerinin cezasını kısa sürede gördüler. Milletimiz onlara gerekli dersi verdi." diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyelerince 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Gümüşhanelilere protokol üyelerince plaket takim edildi. Program okunan salanın ardından çorba ikramıyla son buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, kent meydanlarında toplandı

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