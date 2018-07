15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hainlerin milli birlik ve beraberliklerini yıkmak ve bekalarına son vermek için kuyruğa girdiklerini belirten Atik, "15 Temmuz'da ülkemizin bölünmesi kurgulandı, et ve tırnaktan ziyade, can ve canan olmuş, birbirine kaynaşmış olan aziz milletimiz birbirinden koparılmaya çalışıldı. Şeytana ruhunu satan, Müslüman görünümlü haçlı yardakçısı, hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan, yetiştirdiği cinayet örgütüne, Türkiye'yi vurun emri verdi. Kuzu postuna bürünmüş kudurmuş şeytan ruhlu canavarlarını milletimizin üzerine saldı. Ancak 1 dolarlık hainlerin ve katil sürülerinin unuttuğu bir şey vardı. Bu topraklar tarihte esir olmamış, bu millet tarihte asla teslim olmamıştı." dedi.

- "Kefenleri giyerek oraya gittik"

Darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Siirtli Mahfuz Göl, o gece yaşadıklarını anlattı.

O gece gözlerinin önüne ülkesi ve memleketinden başka bir şey gelmediğini vurgulayan Göl, "Kefenleri giyerek oraya gittik ve Allah bize 5 kurşun nasip etti. Hiç pişman değilim, yarın böyle bir şey olsa inşallah Allah şehitlik nasip eder. Aynı şekilde oraya giderim. Vatanım, memleketim, ülkem için can vermeye, şehit olmaya her an, her dakika hazırım." dedi.

- Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, mehter takımı gösteri yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde tüm Türkiye'nin bir bütün olarak vatan hainlerine karşı destansı bir mücadele verdiğini belirtti.

Bu mücadelenin milletin destansı bir zaferiyle sonuçlandığını ifade eden Kaldırım, şunları söyledi: