HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:38 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "15 Temmuz, sadece Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize yönelmiş bir ihanet değildi" - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "O sümüklü melun bunun hesabını mutlaka verecek, yandaşları da verecek"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 15 Temmuz'un sadece Cumhurbaşkanı'na, bakanlara ve milletvekillerine yönelik bir ihanet olmadığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından, meydanda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekrandan izlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bu milletin yüzlerce, binlerce yıldan beri sürdüregeldiği medeniyet mücadelesinin, adalet, barış, özgürlük, refah ve hürriyet mücadelesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

- "Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var"

15 Temmuz'da cumhurla cumhurun başkanının, muhtarla bakanların, milletvekilleri ile milletin kader birliği yaptığını ifade eden Özkan, "15 Temmuz, sadece Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize yönelmiş bir ihanet değildi, sadece ve sadece bu aziz millete yönelmişti." dedi.

Hain darbe girişimini geçmişte yaşanan olaylara benzeten Özkan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u, Çanakkale'de 72 düvel toplanıp bu kutlu millete, ezanımıza ve bayrağımıza o saldırıdan, ihanetten tanıyoruz. Gezi tartışmasından, çapulculardan tanıyoruz. 17-25 Aralık'tan, devlet içerisinde çöreklenmiş o ihanet örgütlerinin sözde yargı adına, hukuk adına sizin emanetinize saldırmasından tanıyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milletimizin kaynaklarıyla, milletimizin silahlarıyla bu millete sıktıkları o kurşunlara karşı verdiği mücadeleden biliyoruz."

Birlik ve beraberliğe sahip çıkıldığı sürece Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden kimsenin alıkoyamayacağını vurgulayan Özkan, ihtiyaç duyulan tek şeyin 15 Temmuz'daki gibi diriliş ruhu ve kardeşlik olduğunu aktardı.

Özkan, terörün her türlüsüne karşı durduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu milletin hükümeti, bu ihanet odaklarından hesap soruyor, inlerine giriyor, girmeye devam edeceğiz. Sadece FETÖ değil, PKK'sı, PYD'si, YPG'si, onlara silah gönderenleri, hepsi ile bu milletin istiklal ve istikbal mücadelesini, binlerce yıllık medeniyet serüveninin bu millete yüklediği bu dava sorumluluğunu sonuna kadar sürdüreceğiz. 15 Temmuz ihanetini gençlerimize anlatacağız. Cumhurbaşkanı'mıza Muğla Marmaris'te o saldıranların, o ihanet içerisinde olanların, hainlerin bu milletin geleceği için kurdukları o karanlık emelleri anlatacağız."

- "O sümüklü melun bunun hesabını mutlaka verecek"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 15 Temmuz'u milletin demokrasi tarihine geçen, altın harflerle yazılan bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdi.

15 Temmuz'da verilen mücadelenin başka hiçbir millete nasip olmayacağını aktaran Zeybekci, hiçbir milletin bu şekilde bedel ödemediğini belirtti.

Zeybekci, 15 Temmuz'da Denizli'de de destan yazıldığına işaret ederek, "4 kardeşim Çardak'ta onları durdurdu, sonra arkalarından diğer arkadaşlarımız yetişti. Çardak'ın elektriği kesildi, jeneratörü kapatıldı, yakıtları yerlere döküldü. Hainler pisti aydınlatmaya çalışıyorlardı uçaklar insin diye. Çardak da bir destan yazdı, Denizli de bir destan yazdı." ifadelerini kullandı.

Hainlerin aklının, ruhunun, vicdanının satıldığını ve kiralandığını vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kiralayan hain bu dünyada değilse de öbür dünyada mutlaka hesabını verecek. O sümüklü melun bunun hesabını mutlaka verecek, yandaşları da verecek. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sonradan onun peşine takılıp gidip de seçimlerde onun destekleriyle nereye gelenleri de unutmayacağız, unutturmayacağız. 24 Haziran'da bu milletin yüzde 52,5 oyu ile seçilen cumhurun başkanını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mecliste selamlamayanları, ayağa kalkmayanları unutmayacağız, milletin iradesine saygı duymayanları unutmayacağız."

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu etkinlik, camilerden sala okunması ve yapılan dua ile sona erdi.

Etkinliğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ Meydan

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.