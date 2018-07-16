Erzurum, Erzincan Ağrı ve Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında etkinlikler düzenlendi.
Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi Polisevi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun yanı sıra AK Parti Erzurum milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatandaşların arasına katılarak bir süre sohbet etti.
Etkinlikler kapsamında vatandaşlara 15 Temmuz gecesi yaşananlar sinevizyondan izletildi.
Vatandaşlar İl Müftülüğünce camilerde okutulan selanın ardından Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Cami'sinde teheccüd namazı kılmak için saf tuttu.
Namaz sonrası katılımcılara Palandöken Belediyesi görevlilerince lokum ikram edildi.
- Erzincan
Erzincan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen anma programında camilerden sela okundu.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelenler, protokol konuşmaların ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla TRT Sanatçısı Volkan Arslan tarafından verilen konsere eşlik etti.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ahmet Cavit Şireci, meydanda toplananlarla bir süre sohbet etti.
Etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşananlar sinevizyondan gösterildi, din görevlileri sela okudu, protokol ve alandakiler dua etti.
Etkinliğe katılan Amine Keleş, hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıktığını anlatarak "O gece silkelenerek kendimize geldik. Özümüze döndük ve Osmanlı ruhumuzu kaybetmediğimizi gördüm. Böyle bir millete sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az. Rabb'im bir daha o günleri yaşatmasın." diye konuştu.
İsmail Hakkı Ekinci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın o gece halka çağrıda bulunmasıyla büyük bir cesaret gösterdiğini ve davet üzerine meydanlara çıktıklarını belirterek "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifalar diliyorum." dedi.
- Ağrı
Ağrı’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde 15 Temmuz darbe girişimi gibi insanlık dışı bir saldırının görülmediğini ifade ederek "FETÖ diğer terör örgütlerinden farklı olarak dini bir kisveyle milletin yıllarca inançlarını sömürdü. FETÖ milletin malını, canını ve çocuklarının geleceğini sömürerek kendisine hain bir örgüt yapısı inşa etmiş ve o gece artık uşaklığını yaptığı patronlarının da isteği doğrultusunda ülkeyi kuşatma harekatına başlamışlardı." dedi.
Elban, 15 Temmuz’un bir kuşatma değil bir işgal harekatı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Bu milletin tarihten beri içinde biriktirdiği ve taşıdığı bir vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi ve onun ötesinde bu millette karşı herhangi bir saldırı, kalkışma olduğu zaman hemen refleks verme, karşı durma ve karşısındakinin silahlarını, gücünü hesap etmeden üzerine yürüme iradesi var. 15 Temmuz günü bir kalkışma ve işgal harekatının başarıya ulaşmaması için canını feda eden 250 şehidimize Allah’tan rahmet, yine 2 bin 500’ün üzerindeki gazimize ve tüm 81 milyon gazi milletimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sadece 81 milyonun başkomutanı değil, tüm İslam aleminin ve gönül coğrafyamızın lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da uzun ömürler diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin."
Etkinliğe katılanlara yemek ve içecek ikramı yapılan program, kompozisyon, şiir ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve yapılan duaların ardından sonra erdi.
Programa, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ejder Demir, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Sedat Özmen, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ile kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Iğdır
Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde sela okundu.
Vatandaşlar okunan selanın ardından ibadet etmek için camilere gitti.
Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı
Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
Siyasilerden 15 Temmuz mesajları
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum