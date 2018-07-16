İsmail Hakkı Ekinci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın o gece halka çağrıda bulunmasıyla büyük bir cesaret gösterdiğini ve davet üzerine meydanlara çıktıklarını belirterek "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifalar diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılan Amine Keleş, hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıktığını anlatarak "O gece silkelenerek kendimize geldik. Özümüze döndük ve Osmanlı ruhumuzu kaybetmediğimizi gördüm. Böyle bir millete sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az. Rabb'im bir daha o günleri yaşatmasın." diye konuştu.

- Ağrı

Ağrı’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde 15 Temmuz darbe girişimi gibi insanlık dışı bir saldırının görülmediğini ifade ederek "FETÖ diğer terör örgütlerinden farklı olarak dini bir kisveyle milletin yıllarca inançlarını sömürdü. FETÖ milletin malını, canını ve çocuklarının geleceğini sömürerek kendisine hain bir örgüt yapısı inşa etmiş ve o gece artık uşaklığını yaptığı patronlarının da isteği doğrultusunda ülkeyi kuşatma harekatına başlamışlardı." dedi.

Elban, 15 Temmuz’un bir kuşatma değil bir işgal harekatı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu milletin tarihten beri içinde biriktirdiği ve taşıdığı bir vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi ve onun ötesinde bu millette karşı herhangi bir saldırı, kalkışma olduğu zaman hemen refleks verme, karşı durma ve karşısındakinin silahlarını, gücünü hesap etmeden üzerine yürüme iradesi var. 15 Temmuz günü bir kalkışma ve işgal harekatının başarıya ulaşmaması için canını feda eden 250 şehidimize Allah’tan rahmet, yine 2 bin 500’ün üzerindeki gazimize ve tüm 81 milyon gazi milletimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sadece 81 milyonun başkomutanı değil, tüm İslam aleminin ve gönül coğrafyamızın lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da uzun ömürler diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin."