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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile oğlu Soner Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmaz üzere Kocaeli'nin Gebze ilçesine geldi.

Baba Halisdemir ve oğlu Soner Halisdemir, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Belediye Başkanı Adnan Köşker ile "15 Temmuz Destanı Resim Sergisi"nin açılışına katıldı.

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan baba Halisdemir, daha sonra Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki programa iştirak etti. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hasan Hüseyin Halisdemir, burada yaptığı konuşmada, "Allah'ım bize bir daha böyle bir gün göstermesin inşallah. Bu gençlerimiz bir daha böyle bir duruma girmesin. 15 Temmuz geçeli iki yıl oldu, bütün Türkiye'yi dolaşmak istedim." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk milletinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten baba Halisdemir, "Tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bu değerli millete, bu değerli annelere güveniyorum. Bize bu kadar Ömerler verdiği için yüce Rabb'ime şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben devletimize güveniyorum." değerlendirmesini yaptı.

İlçedeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, çeşitli etkinliklerle sabaha kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir

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