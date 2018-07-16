15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

WASHINGTON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin şehitleri için Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) mevlit okutuldu.
Gün içerisinde Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü Demokrasi ve Birlik Günü anma program gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde de başkent Washington’a 30 dakika mesafede bulunan DCA’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Mevlide Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile çok sayıda kişi katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra mevlitte şehitler dualarla anılırken tıpkı darbe gecesinde olduğu gibi sela ve salavatlar okundu.
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