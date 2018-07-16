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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 05:31 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen demokrasi nöbetleri, sabah namazının ardından sona erdi

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbeti, sabah namazıyla sona erdi.

Antalya Valiliği tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda sela okunarak başlayan "Demokrasi Nöbeti"ne, ellerinde bayraklarla çok sayıda kişi katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve Babası Zeki Kılıç da nöbet tuttu.

Antalya Müftülüğü Musiki Korosu, burada Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Demokrasi nöbetine katılanlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen programdaki konuşmasını dinledi, alkışlarla destek verdi.

Daha sonra Kaleiçi'ndeki Yivli Minare'de, Vali Münir Karaloğlu ve vatandaşların katılımıyla kılınan sabah namazının ardından, etkinlikler sona erdi.

Burada katılımcılara çorba, simit ve kahvaltı ikram edildi.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezi ay yıldızlı bayrakla ışıklandırıldı.

- Burdur

Burdur'da ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılanlar, 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izledi.

Katılımcılar, meydanda kurulan ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda yaptığı konuşmayı izledi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulu Cami'de sabah namazını kıldı, dua etti.

Camide, vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.

Muğla ve Isparta'da da camilerde kılınan sabah namazlarının ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sona erdi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya Burdur ısparta Muğla

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