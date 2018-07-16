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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da vatandaşların katılımıyla düzenlenen demokrasi nöbetleri, sabahın ilk ışıklarını kadar devam etti - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz: "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bu etkinliklerimiz ebediyen devam edecektir"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbeti, sabaha kadar sürdü.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sela okunmasının ardından başlayan demokrasi nöbetinde, sabah namazı kılınmasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Nöbet, vatandaşlara çorba ikramıyla sona erdi.

Nöbete katılan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, cuntacı bir grup vatan hainine, onurlu bir milletin vatanı teslim etmemesi yönünde göstermiş olduğu irade, cesaret ve zaferin göstergesidir." dedi.

O gece milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade eden Yanılmaz, şunları söyledi:

"15 Temmuz ruhunu ülke olarak hiçbir zaman kaybetmememiz gerekir. O açıdan özellikle yeni nesillere silahsız bir milletin, birlik ruhuyla silahlı kuvvetlere nasıl hakim olduğunu anlatmalı ve göstermeliyiz. Gençlerimizin bunu bilmesi ve bu ruhun kaybolmaması için yıl boyunca etkinlikler yaptığımız gibi 15 Temmuz'da bir çok etkinlikler yapıyoruz. Buradaki demokrasi nöbetimiz, bu etkinliklerin en önemli ve nihai noktasıdır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bu etkinliklerimiz ebediyen devam edecektir."

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15 Temmuz demokrasi nöbeti Elazığ

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