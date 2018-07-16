15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Mezarı Şerif Koordinasyon Ofisi tarafından Anadolu Ajansı (AA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Belh Üniversitesinde ''15 Temmuz Şehitlerini Anma Fotoğraf Sergisi'' açıldı.
Serginin açılışına Türkiye'nin Mezarı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Abdulahad Savab, Türkoloji Bölümü Başkanı Ziya Kayseri, TİKA Mezarı Şerif Ofisi personeli, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmasını yapan TİKA Mezarı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, iki yıl önce darbe girişiminde bulunan hain FETÖ ve diğer terör örgütlerinin eylem ve yöntemlerinin sonuçları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenlendiklerini belirtti.
Başkonsolos Alpay da akamete uğratılan darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini, FETÖ örgütünün faaliyetlerinin Türkiye ayağında gereken adımların atıldığını ancak bu örgütün uluslararası arenada yıllardır faaliyette bulunması nedeniyle diğer ülkelerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışı yapıldı.
Sergi ve video gösterileri 3 gün boyunca üniversite öğrencilerine açık kalacak.
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