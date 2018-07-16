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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ndeki törende konuşan Büyükelçi Fikret Özer, Türk halkının, 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı asla unutulmayacak kahramanca bir duruş sergilediğini belirtti.

Türk halkının gösterdiği bu kahramanlık örneğinin, "demokrasi ve özgürlüğe bağlılık" konusunda tüm dünyaya bir mesaj olduğunu söyleyen Özer, Katar'ın, darbe girişiminin hemen ardından sergilediği tavrı da takdir ettiğini dile getirdi.

Törene Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed el-Hamadi ve Katarlı diplomatların yanı sıra ülkede bulunan Türk vatandaşları ve askeri temsilciler de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Katar Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği

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