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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Afganistan'da anma etkinlikleri düzenlendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla darbe girişimi paneli ve fotoğraf sergisi düzenledi.

Panele Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yiğit Canay, Elçilik Eğitim Ataşesi Atakan Doğan, Askeri Ataşe Sinan Uyar, TİKA Kabil Koordinatörü Mustafa Bütün, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

YEE Kabil Müdürü Abdullah Yeğin, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Afgan halkına 15 Temmuz'da neler yaşandığını ve bu kalkışmanın arkasında kimlerin olduğunu anlatmak için böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Yeğin, o gecenin sabahının olmayacağını düşündüklerini söyledi.

Yeğin, Türk halkının bu hain kalkışma karşısında kahramanca durduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Canay da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonucu Türk halkının büyük bir travma geçirdiğine işaret etti.

Birçok ülkenin benzeri bir deneyimin ardından toparlanmasının bile zor olduğunu vurgulayan Canay, Türkiye'nin bunu başardığını aktardı.

Türkiye'nin darbe girişiminin ardından toparlanmasındaki en önemli etkenlerin güçlü demokrasi, güçlü hukuk sistemi, bağımsız basın ve vatandaşın ülkesine sahip çıkması olduğunu dile getiren Canay, bu süreçte Afgan halkının gösterdiği dayanışmanın da kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Yunus Emre Enstitüsü

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