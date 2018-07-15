15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne doğru

Anma töreninin yapılacağı alan bariyerlerle çevrilirken, görev yapacak basın mensupları için de platform kuruldu.

Tören alanına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleneceği bir platform kuruldu. Platformun yan tarafında "15 Temmuz Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun", "Bu dava büyük" yazısı dikkati çekerken diğer tarafta da darbe girişiminde şehit edilen 251 kişinin isimleri yer aldı.

- Ulaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmaya vatandaşlar, Beylerbeyi, Üsküdar ve Zincirlikuyu'dan ring seferleriyle taşınacak. Anadolu Yakası'ndan törene gelecek vatandaşlar, Altunizade'den köprüye yürüyebilecek.

Bu arada, Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşleri için seferlerine ara verilen Üsküdar-Yamanevler metrosu da bugüne özel hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma yarın saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

- Kumanya ve su dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören alanında vatandaşlara üç noktadan kumanya dağıtacak.

Miting alanına 150 bin su paletlerle dizilecek.

Sahnenin olduğu kısımda basın için bir mobil büfe, personel için bir mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 mobil tuvalet hizmet verecek.

- Metrobüs seferlerine düzenleme

Anma töreni nedeniyle metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri de 14.00'ten itibaren yapılamıyor.