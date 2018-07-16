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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 01:25 | Son Güncelleme

Başkentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi - Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nı dolduran vatandaşlar şehitleri andı

Başkentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanları andı.

Kızılay Meydanı'ndaki binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki gaziler vatandaşları selamladı.

Sanatçılar, 15 Temmuz için yazılmış marş, türkü ve şiirleri okudu.

Bir grup vatandaş, "15 Temmuz çıraklığımızdı, ustalığımızı da siz düşünün. 600 yıl 7 kıtaya hükmettik, haddinizi bilin. İslam'ın kalesi, Osmanlı İmparatorluğunun torunlarıyız" yazılı pankart açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından binlerce vatandaşa FETÖ'nün din istismarını anlatan kitapçık dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Mehter Takımı da konser verdi.

Ayrıca 00.13'te Ahmet Hamdi Akseki Camisi imam hatibi Ali Tel, Hacı Bayram Camisi başimamı Ahmet Karalı ve Hacı Bayram Camisi emekli imamı Abdülkadir Şehitoğlu birlikte sela okudu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ankara Büyükşehir Belediyesi

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