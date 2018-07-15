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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Erbil'de anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay: - "15 Temmuz Türkiye Cumhuriyetinin karşı karşıya kaldığı en büyük en kanlı terör saldırısıydı. Türk ordusunun içine sızan, devletin çeşitli kritik noktalarına yerleşen hainlerin Türk devletine, milletine, demokrasisine karşı bir saldırısıydı"

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Divan Otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, Başkonsolos Mehmet Hakan Karaçay, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılında yerel medyayı bilgilendirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi karşı karşıya kaldığı vahşet ve ihanetin boyutunun kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirten Karaçay, bu olay "Türkiye Cumhuriyetinin karşı karşıya kaldığı en büyük en kanlı terör saldırısıydı. Türk ordusunun içine sızan, devletin çeşitli kritik noktalarına yerleşen hainlerin Türk devletine, milletine, demokrasisine karşı bir saldırısıydı." dedi.

Karaçay, FETÖ üyesi hainlerin Türkiye Büyük millet Meclisi'ni (TBMM) bomaladığını hatırlatarak, "Silahsız vatandaşlarımız üzerine tanklar sürüldü. Savaş uçakları, helikopterler ateş açtı. Ancak bunların hiçbirisi vatandaşlarımızın, milletimizin iradesini kıramadı. Tek yürek, tek bilek mücadele eden halkımız geleceğine kast eden bu darbe girişimini akim bıraktı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu darbe girişime karşı halkın, ülkeyi sadece demokratik yollardan işbaşına gelen hükümetlerin ve milli iradenin yönetebileceğini gösterdiğini vurgulayan Karaçay, bu zihniyetin ki kendi insanına, kendi kurumlarına, kendi değerlerine saldırmasının altında terör örgütü FETÖ elebaşlarından gelen talimatlara körü körüne bağlı olmasının yattığını ifade etti.

FETÖ'nün Eğitim, ticaret, medya, hukuk, ordu, bürokrasi ve hemen her alanda devletin kılcal damarlarına kadar sızdığına dikkati çeken Karaçay şunları kaydetti:

"Tabii okulları kullanmak suretiyle eleman devşirirken, mali kaynağa da ihtiyacı vardır. Bunu da ticari alanda şirketlere sahip olarak bağış adı altında paralar toplayarak yapmaya çalıştılar. Bunun yanında kamuoyunu da yönlendirebilmek için medya kuruluşlarına da sahip oldular. Zaman içerisinde bu örgütün gerçek yüzünü fark edenler örgütün medyası üzerinden hedef alındı, linç edildiler. Büyüdükçe daha farklı yasa dışı işlere de bulaştılar. Para aklamadan tutun yasa dışı nakit para transferlerine mali suçlara kadar pek çok suç işlediler. Kendi aralarında haberleşmek için gizli iletişim programlardan yararlandılar."

Darbe girişiminden bu yana cezai, hukuki, idari tahkikatlar sürdüğünü dikkati çeken Karaçay, "Ulaşılan veriler gösteriyor ki sapkın bir inanç sistemi oluşturan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

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