İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ikinci yılında, tüm Türkiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 21.00'de başlayacak anmaya katılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası bölümünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin kısmi açılışının yapılması bekleniyor. - TBMM'deki etkinlikler 15 Temmuz için TBMM'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Pazar gündüz resim sergileri ve çeşitli programlar yapılırken, gece bombanın düştüğü saatte halkın da katılımıyla Meclis tören alanında ışık gösterilerinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu yıl TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum yapılmayacak.

TBMM Şeref Holü'nde, "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" isimli artırılmış gerçeklik teknolojisi içeren fotoğraf sergisi, Zeki Ünal’ın "15 Temmuz Direnişinden Tuvale Yansıyanlar" konulu resim sergisi gerçekleştirilecek. TBMM Şeref Kapısı önündeki alanda, 15 Temmuz günü tankların altında ezilerek hasar gören araçlar sergilenecek.

\ - İstanbul'daki diğer programlar İstanbul Müftülüğü 15 Temmuz Pazar günü şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı tertipleyecek. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın ailesi ve yakınlarının katılacağı program Şehzadebaşı Camisi'nde öğleden önce gerçekleştirilecek. Müftülük ayrıca bütün şehitlerin ruhuna hediye edilmek için pazar günü akşamından 16 Temmuz Pazartesi sabah 10.00'a kadar sürecek bir hatim programı düzenleyecek. Bu programda 30 hafız görev alırken, hatim duası İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi binasının havuzunda yaşanan bir an hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirilecek. "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"nın ve 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına oluşturulan hatıra ormanları açılacak.

- Şehit yakınları ve gazilere evlerinde ziyaret Yerinde Çözüm Araçları tüm meydanlarda hazır bulunacak. 15 Temmuz Pazar günü, Edirnekapı, Çengelköy ve Karacaahmet mezarlıklarında mobil iletişim araçları kurularak ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunulacak. İBB iştiraki İstanbul Güvenlik AŞ, 15 Temmuz'u unutturmamak, şehit ve gazilere saygı için 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi, üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak. İBB Çocuk Meclisi düzenleyeceği anma etkinliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katılacak. Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde 13.30'da başlayacak yürüyüş, İBB önünde tamamlanacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit fotoğraflarının yer aldığı panonun önüne karanfil bırakılacak. Program, Saraçhane Parkı'nda özel bir anma töreniyle devam edecek. Buradaki programda da şehitler anısına konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve dualar edilecek.

- Gençlik Meclisi'nde 15 Temmuz belgeseli İBB Gençlik Meclisi Doğa Sporları Kulübü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirecek. Yürüyüş, yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anadolu Hisarı-Riva arasında yapılacak. Ayrıca Gençlik Meclisi'nde 15 Temmuz konulu sergi açılacak ve Meclis'in konferans salonunda 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi yapılacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Temmuz destanı temalı özel afişler hazırladı. Dev boyutlarda hazırlanan görseller İSKİ'nin Genel Müdürlük ve şube müdürlüklerinin dış cephelerine asılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul muhtarları 15 Temmuz şehidi Muhtar Mete Sertbaş için buluşacak. Sertbaş şehit düştüğü Acıbadem Türk Telekom önünde anılacak ve karanfil bırakılacak. 15 Temmuz Derneği her ayın 15'inde farklı illerde düzenlediği 251 hatim programını bu ay İstanbul'da gerçekleştirecek. Pazar günü saat 12.00'de Şehzadebaşı Camisi'ndeki programın ardından İstanbul'daki şehitlerin kabirleri ziyaret edilecek.

Eyüpsultan Belediyesi'nin 15 Temmuz anısına organize ettiği halk koşusu ise saat 10.00'da 15 Temmuz Şehitliği'nden başlayacak ve Eyüpsultan Meydanı'nda sona erecek. - Fatih Fatih Belediyesi, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde dev bir platform kuracak. Pazar akşam saatlerinde başlayacak programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbetler ve 15 Temmuz'u konu alan belgeseller gösterilecek. Etkinliklere katılacak vatandaşlara gece boyunca sunulacak ikramlar hazırlanırken, günün anısına bir de hatıra defteri açılacak. Fatih'teki etkinliklere iştirak edecek vatandaşlar için katılım sertifikaları hazırlanırken, Vatan Caddesi ve Oğuzhan Caddesi'nin kesişim noktasına yerleştirilecek 12 metrelik "Demokrasi ve Şehitler Anıtı"nın açılışı yapılacak. Arnavutköy, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda günün anlamına dair marşlar seslendirilecek. Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Hafız Muhammed Cemal'in, Kur'an tilavetinin ardından yapılacak dua ile demokrasi nöbeti başlayacak. - Bayrampaşa'da çevik kuvvet önünde etkinlik düzenlenecek

Bayrampaşa Belediyesi, Çevik Kuvvet önünde 15 Temmuz'a ilişkin bir dizi etkinlik düzenleyecek. Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz günü sat 10.00'da Edirnekapı Şehitliği ve Kocasinan Mezarlığı ziyaret edilecek. Aynı gün saat 12.15'ten itibaren Yenibosna Merkez Camisi'nde "251 Şehide 251 Hatim" programı gerçekleştirilecek. Öğle namazı ile sona erecek program sonunda vatandaşlara belediye tarafından yiyecek ikramı yapılacak. Hükümet Konağı Meydanı'nda saat 14.30'da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri ise 15 Temmuz gecesi bir araya gelecek. Mecidiyeköy Esentepe'de buluşacak yüzlerce taksi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne gelecek. Üyeler burada okunacak Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edecek. Öte yandan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği üyeleri de gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklere katılacak. - Ankara Ankara Valiliği'nce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı anma ziyareti gerçekleştirilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait camilerde şehitler için mevlit okutulacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde saat 19.00'da anma programı düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü" kapsamında, pazar günü Kızılay Milli İrade Meydanı'nda şehitler için anma programı yapacak. Anma programında meydana kurulacak sahnede gaziler o gece yaşadıklarını anlatacak, dev ekranlardan milletin yazdığı kahramanlık destanına ilişkin filmler gösterilecek. Kızılay Metro, Ulus Heykel ve Zafer Çarşısı'nda 15 Temmuz'u unutturmamak, o gün yazılan kahramanlık destanını hatırlatmak için resim sergileri açılacak. - Diğer illerdeki programlar Adana'da Vali Mahmut Demirtaş ve protokol üyeleri, saat 11.00'de 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek. Şehit aileleri ve gaziler, Demirtaş ve protokolü ziyaret edecek. Adana Merkez Park'ta sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla saat 20.00'de anma programı düzenlenecek. Mersin'de protokolün katılımıyla saat 11.00'de şehitlik ziyareti yapılacak. İl Müftülüğü'nce Muğdat Camisi'nde öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunacak ve hatmi şerifin duası yapılacak.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı'na Gençlik yürüyüşü yapılacak, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı gerçekleştirilecek.

Antakya'da saat 12.00'de şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Habib-i Neccar Camisi'nde mevlit okutulacak, saat 20.00'de Hatay Anıt Alanı'nda Milli Birlik Yürüyüşü ve program düzenlenecek. Osmaniye protokolünün katılımıyla saat 11.00'de şehitlik ziyaret edilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinliği saat 20.00'de başlayacak. - Antalya'da "İhanetin Hafızası" sergisi düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği'nin koordinasyonuyla "Antalya Basınında 15 Temmuz Destanı" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

Şehitlikler ziyaret edilip, Kur'an-ı Kerim okunacak, camilerde Mevlid-i Şerif okutularak ve hatim duası yapılacak. Şiir dinletisi, spor müsabakaları ve konferanslar düzenlenecek, "İhanetin Hafızası" sergisi düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce, Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı sergi açılacak.

Konyaaltı Caddesi Varyant Seyir Terası'ndan Cumhuriyet Meydanı'na "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak. Meydandaki etkinliklerin ardından saat 00.13'te sela okunarak demokrasi nöbetine başlanacak. Program Yivli Minare Camisi'nde sabah namazıyla sona erecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Valiliği'nin koordinasyonuyla 15 Temmuz şehitleri ulusal oryantiring yarışması, ulusal bisiklet turu, gençlerle şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret, su sporları ve parasailing sporcularının Türk bayrakları ile gösterisi, Grand Yazıcı Turban Otel'de bisiklet yol yarışı, öğle yemeği ve ödül töreni düzenlenecek. Katılımcı gençlerle yeni şehit mezarlığı ziyaretler edilecek. Menteşe'de, katılımcı gençlerle hatıra ormanına fidan dikilecek. 15 Temmuz Konferansı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM "A" salonunda yapılacak. 15 Temmuz belgeseli gösterilecek. Marmaris Adliye kavşağında 5 bin Türk bayrağı, tişört, meşale gibi malzemeler dağıtılacak. 15 Temmuz destanı standının önünde hatıra fotoğrafı çekilecek, Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Standı ziyaret edilecek, 12 dakikalık Türkçe ve İngilizce sunum ile kalkışma gecesine ait Türkçe ve İngilizce hazırlanmış görseller izlenecek. Marmaris Atatürk Meydanı'nda anma programı yapılacak. Burada da 81 il de eş zamanlı sela okunacak.

Burdur'da Cumhuriyet Parkı'nda fotoğraf sergisi açılacak, Çeltikçi Güvenli köyünde şehit aileleri ve şehitlik ziyaret edilecek, Ulu Cami'de öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okunacak, akşam Köprübaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek. Ardından Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı gerçekleştirilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından anma programı yapılacak. Isparta Belediyesi tarafından Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirilecek. Şehit ve gazi ailelerine akşam yemeği verilecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anı defteri oluşturulacak. Bursa'da Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde dualar okunacak. Ulu Cami'de öğle namazının ardından mevlit ve hatim duası yapılacak. AK Parti Gürsu İlçe Gençlik Kolları üyeleri 251 şehit anısına 251 fidan dikecek. Heykel Valilik Önü'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından burada program yapılacak. Yalova'da Polis Şehitliği ziyaret edilecek. Şehitler için öğle namazının ardından Yalova Merkez Camisi'nde mevlit okutulacak. Saat 19.30'da Deprem Anıtı önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirilecek.

Balıkesir'de Balıkesir Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak programlarda Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından mevlit okutulacak. Akşam şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verilecek. Milli İrade Meydanı'nda etkinlikler düzenlenecek. Hava ve Polis şehitlikleri saat 11.00'den itibaren protokol üyelerince ziyaret edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda sanatçılar Esat Kabaklı ve Orhan Hakalmaz sahne alacak. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti, hatim duası, mehteran gösterisi ve kahramanlık türkülerine de yer verilecek. Eskişehir'de, 15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesindeki ailesi ve kabri ziyaret edilecek. Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Valilik Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı düzenlenecek. Bilecik'te protokol üyeleri 11.00'de şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Kayı Boyu Camisi'nde mevlit okutulacak, saat 20.00'den itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda bir dizi etkinlik yapılacak.

Çanakkale'de saat 11.00'den itibaren Şehitler Abidesi ziyaret edilecek. Kordon Boyu'nda saat 19.00'da yürüyüş ve anma programı tertip edilecek. - Diyarbakır'da Şehit Polis Memuru Halit Gülser'in kabri ziyaret edilecek Diyarbakır'da şehit Polis Memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki kabri, şehit Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki kabri ziyaret edilecek. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutulacak, öğle namazı sonrası yemek ikramı yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda saat 20.00'de anma programı gerçekleştirilecek. Batman'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda şehit kabirleri ziyaret edilecek. Öğle namazı sonrası Kudret Camisi'nde şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okunacak ve vatandaşlara lokma dağıtılacak. Valilik önünde saat 20.00'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlenecek. Bingöl'de şehit aileleriyle şehit mezarları ziyaret edilecek, karanfil bırakılacak. Şehitler için Ulu Cami'de mevlit okutulacak ve 15 Temmuz Meydanı'nda anma etkinlikleri yapılacak.

Elazığ Valiliği ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazı öncesi mevlit ve dua programı düzenlenecek. Mardin'deki Selen Kışlası'ndaki Şehitlik Anıtı ziyaret edilecek, Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak. Şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açılacak. Demokrasi nöbeti ile çeşitli etkinlikler yapılacak. Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde saat 11.00'de şehit kabirleri ziyaret edilecek, Kur'an-ı Kerim okunacak, karanfil bırakılacak. Ayrıca aynı gün Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde aziz şehitler için mevlit okunarak, dua edilecek. Saat 20.00'de "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak. "15 Temmuz'da Yaşananlar" isimli resim sergisi açılışı yapılarak, anı defteri imzalanacak. Saat 21.00'de anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti, Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan "15 Temmuz Belgeseli"nin izlenmesi, mesajların okunması, mahalli sanatçıların konserleri, mehteran konseri, selaların okunması, protokol konuşmaları, 15 Temmuz ile ilgili klip ve marşların izlenmesi ile devam edecek.

Şırnak'ta 23. Piyade Tümeni'nde şehit kabirleri ziyaret edilecek, Geylani Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak. Şırnak Valiliği'nce şehit aileleri için akşam yemeği verilecek. Saat 20.00'de "Şehitleri Anma ve Demokrasi Mitingi" yapılacak. - Edirne'de başpehlivan da katılacak Edirne'de şehit kabirlerinin ziyareti ile başlayacak program, Selimiye Camisi'nde mevlit ve hatmi şeriflerin okunmasıyla devam edecek. Akşam Atatürk Anıtı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehteran konseriyle devam edecek programa, tamamlanacak 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı altın kemeriyle katılacak. Kırklareli'nde şehitlikler ziyaret edilerek, Hızırbey Camisi'nde mevlit okunacak. Anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikilecek ve fotoğraf sergisi açılması sonrası demokrasi ve birlik yürüyüşü gerçekleşecek. Tekirdağ'da şehitlikler ziyaret edilecek ve Eski Cami'de Mevlid-i Şerif okunacak. Valilik önünde Anı Defteri ile günün anlam ve önemine uygun resim sergisi açılmasıyla sürecek program, Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü ile devam edecek. Akşam valilik önünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirilecek. Camilerde sela ve şehitlere dua okunması sonrası programlar sona erecek.

- Erzurum'da sabah namazına kadar nöbet tutulacak Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda akşam saatlerinden itibaren Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Meydanda sabah namazına kadar sürecek Demokrasi Nöbeti tutulacak. Gaziantep'teki etkinlikler Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehteran takımı konseri, tasavvuf musikisi dinletisi, protokol konuşmaları, Bahadır Yenişehirlioğlu sohbeti, sela okunması ve kum sanatı gösterisi yapılacak. Etkinlikler, sela okunması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin canlı yayın bağlantısıyla takip edilmesinin ardından sona erecek. Malatya'daki etkinlikler 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'da şehit düşen Fuat Bozkurt, Zekeriya Bitmez ile Engin Tilbeç'in kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde ise sanatçı Murat Kekili ile ilahi grupları konser verecek, vatandaşlar "demokrasi nöbeti" tutacak.

\ - Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ziyaret edilecek Kahramanamaraş'taki etkinlikler, hain darbe girişiminde şehit olanlar için okunacak Kur'an-ı Kerim'in hatim duasıyla başlayacak. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü koordinesinde şehit aileleri ziyaret edilecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 15 Temmuz konulu konferans düzenlenecek. Kahramanmaraş Valiliğince şehit ve gazi ailelerine yemek verilecek. Demokrasi Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nce mehter konseri ile Dursun Ali Erzincanlı'nın katılımıyla şiir dinletisi düzenlenecek. Şeyh Adil Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti yapılacak. Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okunacak, hatmi şerif duası yapılacak. Müftülük Meydanı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar Milli Birliği Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Demokrasi Meydanı'nda mehter konseri, şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "1071 Malazgirt'ten 15 Temmuz'a Diriliş Destanı" adlı resim sergisi açılacak. Kilis'te saat 11.00'de şehitlik ziyaretiyle başlayacak etkinlikler, hatim duası ve yemek ikramının ardından düzenlenecek "Milli Birlik Yürüyüşü" ile devam edecek. Program, saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek çeşitli etkinlikler sonrası saat 00.13'de okunacak sela ile sona erecek.

Adıyaman'da 20.30'ta Gölbaşı Caddesi üzerinden Hükümet Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek. Ardından Kur'an-ı Kerim okunacak. Program, protokol konuşmaları ve sanatçı Yusuf Güney'in konseri ile devam edecek. Sabah namazı ile program son bulacak. \ - İzmir'de Konak Meydanı'nda etkinlik düzenlenecek İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği ziyaret edilecek.

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarında, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Yürüyüşü yapılacak ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Akşam Saat Kulesi Konak Meydanı'nda etkinlikler düzenlenecek. Konya Valiliği tarafından düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları il genelinde bulunan 15 Temmuz şehit ve gazilerinin evlerinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. İl protokolünün Konya Şehitliği’ni ziyaretiyle devam edecek programlar; Sultan Selim Camisi'nde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerif okutulması, Mevlana Meydanı ve Kazım Karabekir Caddesi'nde resim sergisi açılması ve Mevlana Meydanı'nda anma etkinliği ile son bulacak.

\ - Karaman'da Muhammed Yalçın'ın ailesi ve kabri ziyaret edilecek Karaman Valiliği tarafından düzenlenecek programlar, Karaman Asker ve Polis Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle başlayacak. 15 Temmuz şehitlerinden Muhammed Yalçın'ın ailesi ve kabri ziyaret edilecek. Şehitler için Mevlid-i Şerif okutulacak, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etkinlikler düzenlenecek. Afyonkarahisar Valiliği tarafından programlar, şehitlik ziyaretiyle başlayacak. İmaret Camisi'nde öğle namazına müteakip şehitler için Mevlid-i Şerif okutulmasıyla devam edecek program, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama etkinlikleriyle sona erecek. Aksaray Valiliği tarafından tertip edilen etkinliklerde, il protokolü şehitliği ziyaret edecek. Ulu Cami'de öğle namazına müteakip şehitler için Mevlid-i Şerif okutulmasıyla devam edecek program, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda protokol konuşmaları ve etkinliklerle son bulacak. - Niğde'de Halisdemir'in kabri ziyaret edilecek, mescit açılacak Niğde'de kent merkezinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrinin bulunduğu Çukurkuyu beldesine kadar Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Ömer Halisdemir’in kabrinin yakınında mescit açılışı yapılacak, hatıra ormanı oluşturulacak ve mevlit okutulacak.

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla polis memuru Serdar Gökbayrak’ın kabri ziyaret edilecek. Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Demokrasi Meydanı’nda birtakım etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nce, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde işgal edilen tek valilik olan Sakarya Valiliği'nde etkinlik yapılacak. Düzce'de Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından vatandaşlar, Anıtpark Meydanı'ndaki etkinlikte buluşacak. Bolu'da şehitlik ziyareti yapılacak. Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Demokrasi Meydanı’nda etkinlikler düzenlenecek. Zonguldak’ta şehitlik ziyareti yapılacak. Madenci Anıtı önünde devam edecek etkinlikler Yeni Cami’de kılınacak sabah namazının ardından sona erecek. Bartın’da, 15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman’ın kabri ziyaret edilecek. Bartın Üniversitesi tarafından Kültür Merkezi’nde “15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi” konulu konferans verilecek. Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler yapılacak. Kocaeli’de bisiklet turu düzenlenecek. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda 251 hafızın oluşturacağı Ay-Yıldız koreografisiyle devam edecek etkinlikler sabah namazına kadar devam edecek.

Karabük’te şehitler Metin Arslan ve Barış Efe’nin kabirleri ve şehitlik ziyareti yapılacak. Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından kent meydanında etkinlikler düzenlenecek. Samsun'da şehitlik ziyaret edilecek, Büyük Cami’de mevlit okutulup hatim duası yapılacak, “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi” açılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00'den itibaren şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiirlerin okunması etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sinop'ta 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Can Açıkgöz'ün Ayancık ilçesindeki mezarı ziyaret edilecek. Öğle namazının ardından kentteki tüm camilerde şehitler için dua edilecek. Saat 20.00'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü yapılacak, kent meydanında programlar düzenlenecek. Tokat'ta şehit mezarları ziyaret edilecek, Takyeciler Camisi’nde mevlit düzenlenecek, 15 Temmuz Şehitlik Anıtı ile Şehit Yakup Akdağ Spor Tesisi açılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda Tek Yürek Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek, konuşmalar yapılacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

Çankırı'da Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İdare Tırmanışı gerçekleştirilecek, şehitlikte tören düzenlenecek, 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açılacak, "Türk bayrağı fotoğraf yarışması" sergisi ve ödül töreni yapılacak, şehitler anısına mevlit okutulacak, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Milli İrade Meydanı’nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mitingi yapılacak. - Amasya'da şehit Ahmet Özsoy'un ailesi ziyaret edilecek Amasya'da programlar şehitlik ziyareti ile başlayacak, 15 Temmuz şehitlerinden Ahmet Özsoy'un ailesi ziyaret edilecek, Büyükağa Kur'an Kursu'nda mevlit okunacak. Demokrasi yürüyüşünün ardından Yavuz Selim Meydanı'nda protokol konuşmaları ve 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapılacak. Yatsı namazı meydanda kılındıktan sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahi okunacak, şehirdeki tüm camilerde sala okunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları sinevizyondan canlı olarak yansıtılacak. Kastamonu'da Ulusal Bisiklet Yarışması düzenlenecek, şehitlerin kabirleri ile ve şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek, Nasrullah Kadı Camisi’nde mevlit okutulacak, Şehit Aileleri Derneği'ne gidilecek, U14 Futbol Müsabakası 15 Temmuz Kupası Finali yapılacak. Akşam, Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek, Cumhuriyet Meydanı'nda Kur’an tilaveti ve konuşmalar yapılacak,15 Temmuz konulu 3 boyutlu görseller sergisi açılacak.