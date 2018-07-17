"Çünkü yeryüzündeki herhangi bir ülkeden bahsettiğiniz vakit sadece o ülkeden bahsetmiş oluyorsunuz. Fransa dediğinizde Fransa'dan, Cezayir dediğinizde Cezayir'den, İngiltere dediğinizde İngiltere’den bahsetmiş oluyorsunuz. Ama Türkiye dediğiniz vakit, bugün dünyanın yerleşik düzenine, adaletsizliğine, kargaşaya, kaosa muhalefet eden bir fikirden bahsediyorsunuz. Bu fikrin örselenme çabasıydı 15 Temmuz, fakirin nezdinde. Fakat olmadı Allah’ın Türk milleti ve devletinin üzerinde bir muradının olduğunun en büyük ispatı olarak karşımıza çıktı."

Serdar Tuncer, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşananları, 15 Temmuz'un ruh ve manasını biraz şiir biraz da türkü ile anlatmak üzere Evladı Fatihan'da bulunduklarını söyledi.

Eski Üsküp Türk Çarşısındaki Kurşunlu Han'da gerçekleşen programa, milletvekilleri, parti ve sivil toplum teşkilatları başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında "Serdar Tuncer ile şiir dinletisi" adlı program düzenlendi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden de yaklaşık bir haftadır 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Makedonya'da farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Demokrasi zaferini şiir şöleni ile taçlandırmak istediklerini anlatan Ayden, "En önemli şey 251 şehidimizin kanının yerde kalmadığını görmek ve suçluların en kısa sürede tamamının cezalandırılarak bu demokrasi zaferinin taçlandırılması ve ülkemizin bir daha böyle melun darbe günleri yaşamaması temennisiyle TİKA olarak bu etkinliklerle de soydaşlarımızın bizimle olduğunu görmekten büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise Üsküplülere güzel bir gece geçirmesi temennisinde bulunarak, "Bizler bir asırdır burada nöbetteyiz. Türkiye’de ne olursa olsun coğrafi olarak uzak olmamıza rağmen gönüllerimiz bir olduğu için Makedonya Türkleri olarak her daim Türkiye’nin yanında olacağız ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

