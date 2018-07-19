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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de "Serdar Tuncer ile şiir dinletisi" adlı program düzenlendi

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Serdar Tuncer ile şiir dinletisi" adlı program gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türkiye Mezunlar Birliği, İslami Değerler Akademisi (İDEA), ARASTA ve Liberal Demokrasi Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Serdar Tuncer, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türkiye’nin Türkiye olma ve Türkiye kalma mücadelesinde çok önemli bir yerde durduğunu söyledi.

Kıymetli zafer olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'u şiir ve türküyü bahane ederek Kosova'daki kardeşleri ile yaşamaya geldiklerini aktaran Tuncer, "Çünkü biz biliyoruz ki Kosova’nın kalbi İstanbul ile beraber atar, aynı şekilde Ankara’nın kalbi de Priştine ile Prizren ile birlikte atar. Bu birlikteliği burada biraz da 15 Temmuz bahanesiyle taçlandırmaya geldik. Biraz şiir, biraz türkü, biraz muhabbet." diye konuştu.

İDEA Başkanı Faruk Tahiri de programı Türk halkı ile dayanışma içerisinde olmak için düzenlediklerini ifade ederek, "Serdar Tuncer çok önemli bir kişidir ve bu gece Prizren şehrinde bizlerin arasında onu görmek ve şiirlerini dinlemek bizim için bir onurdur." dedi.

ARASTA Başkanı Nehari Toska ise Türk halkı ile dayanışmalarını ifade ettiklerini aktararak, Serdar Tuncer'in Kosovalılara şiirler ile Türkiye'de neler olduğunu anlatacağını kaydetti.

Serdar Tuncer daha önce Arnavutluk'un başkenti Tiran ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de sahne almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kosova Prizren Serdar Tuncer

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