"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türk milletinin kaderine etki eden 15 Temmuz benzeri tüm hadiselerin sonuçlarını bertaraf etmesini bildiğini ve bu badirelerden güçlenerek çıkmayı başardığını belirterek, "Peki, nedir 15 Temmuz? Aslında en kısa şekilde ifade etmeye çalışacak olursak; bir milletin tarih bilincinin, bir vatanın ufuklarında şimşek olup yeniden çakması ile doğan emsalsiz bir zaferdir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Üsküdar İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge Kur'an-ı Kerim'den bazı bölümler okudu.

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bu tür programları her yıl bir şehide ithaf ettiklerini ve bunu da geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Yelkenci, "Milletlerin kaderlerinde dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarının milletlerin tarih sahnesindeki yolculuklarının seyrinde çok önemli yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçektir. Ama hiçbir millet yoktur ki tarihinde Türk milletinin tarihinde olduğu kadar dönüm noktası olan eşik hadiseler, yaşamış ve yine bu hadiseleri bütün zor şartlara rağmen yönetebilmeyi ve kendi lehine çevirebilmeyi başarmış olsun." diye konuştu.