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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na tank yerleştirildi - Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş: - "Böyle bir hadiseyi plastikten veya başka bir maddeden bir figürle değil de bire bir aynı tankla anlatmak istedik"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na, FETÖ'nün hain darbe girişiminin gelecek nesillere anlatılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığından hibe edilen tank yerleştirildi.

Konya'daki bir askeri birlikten getirilen tank, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenle parktaki yerini aldı.

Belediye Başkanı Yavaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin Türk milletince unutulmayacağını söyledi.

Yavaş, bu milletin bir darbe girişimini engellediğini anlatarak "Şehitler verdik. 2 binin üzerinde vatandaşımız da gazi oldu." dedi. O günün unutulmaması için ilçede 15 Temmuz Parkı inşa ettiklerini vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Unutulmaması gereken bir olay. Tankların arabaları, insanları ezdiği bir gecede ellerinde Türk bayrağından hariç hiçbir şeyi olmayan insanlarımız, bir tanka karşı dik duruşunu gösterdi. Böyle bir hadiseyi plastikten veya başka bir maddeden bir figürle değil de bire bir aynı tankla anlatmak istedik. Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvuruda bulunup tank istedik. Uzun uğraşlar sonucunda bu tankı elde ettik."

Yavaş, 3 bin metrekarelik 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nın ortasına tankı ve altına ezilmiş bir araba yerleştirerek hain darbe girişimini anlatmak istediklerini belirterek "Sadece canımızla, kanımızla, imanımızla hiçbir silahımız olmadan, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet ülküsü etrafında birleşince nice hain darbe girişimlerini def edebileceğimizi bu millet göstermiştir. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

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15temmuz Balıkesir darbe Ekrem Yavaş Sındırgı tank

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