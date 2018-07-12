15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, 15 Temmuz'un Türk devleti için direnme ve dayanıklılık denemesi olduğunu ve Türkiye olarak bu testi geçtikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Yüceer, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 2'inci yılı dolayısıyla başkent Banjul'da basın toplantısı düzenledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 5007den fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Yüceer, "Aslında 15 Temmuz Türk demokrasi ve devleti için direnme ve dayanıklılık denemesiydi. Bu testi geçtiğimiz için gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Yüceer, batı Afrika ülkelerinden ilk Gambiya'nın FETÖ'ye ait tüm okulları kapattığını, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen okulların 15 Temmuz'da ilk mezunu vereceğini duyurdu.

Yüceer, FETÖ ile mücadele konusunda işbirliği yapmak gerektiğinin altını çizerek, "FETÖ ile mücadelede birlikte hareket etmek önemlidir. Çünkü bu benim teröristim şu senin teröristin diye sınıflandırmak mümkün değildir. Birlikte savaşmalıyız." diye konuştu.

