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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - "Bu vatanı ele geçirmek için terörle, açıktan saldırıyla işgal etmek, ele geçirmek mümkün değil. O halde neye başvurmaları gerekiyor? İhanete. Hiçbir kulun kabul edemeyeceği ihanetin ve entrikaların bin bir türlüsünü yaşadık. Hem de bunu dini duyguları kullanan bir grubun yaptığına şahit olduk" - 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: - "Kahraman bir halkın elinde taş dahi bulunmaksızın verdiği bu mücadelenin kutlu destanını anlatması bakımından bu fotoğraflar çok önemli. Bu topraklarda bu tür girişimleri yaşamayız inşallah" - AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan: - "Nesilden nesile aktarabileceğimiz halkımızın kahramanca direnişini tarihe kayıt düşen medya mensubu arkadaşlarımızın eserlerinin burada sergilenmesini önemli buluyorum"

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bu vatanı ele geçirmek için terörle, açıktan saldırıyla işgal etmek, ele geçirmek mümkün değil. O halde neye başvurmaları gerekiyor? İhanete. Hiçbir kulun kabul edemeyeceği ihanetin ve entrikaların bin bir türlüsünü yaşadık. Hem de bunu dini duyguları kullanan bir grubun yaptığına şahit olduk." dedi.

Demircan, Beyoğlu Belediyesince, Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirlerinin fotoğraflardan oluşan "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" başlıklı serginin, Taksim Meydanı'ndaki açılışında konuştu.

"Allah memleketi kahramansız bırakmasın" niyazında bulunan Demircan, "O akşam yaşanılanların çok canlı şahitleri var. Emniyet müdürümüz de anlatacak. O akşamı yaşayanlardan biri olarak. İstiklal Marşı'mızda şu mısralar var. 'Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.' Bunun anlamının ne olduğunu 15 Temmuz akşamı yaşadıklarımızda 81 milyon yeniden hissetti. Şehitlerimiz canlarını ve kanlarını verdikleri bu topraklarda o akşam hepimize mesajlarını gönderdiler." diye konuştu.

Demircan, vatandaşların sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde meydanları doldurduğunu hatırlatarak, herkesin aynı ruh halinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok kıymetli bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti:

"Merkez bir ülkeyiz. Buraya hükmeden bu coğrafyaya hükmediyor. Kıymetli bir coğrafya. Bu coğrafyanın her zaman düşmanları ve rakipleri oldu. Bunu fiili bir işgalle başaramadılar. Kurtuluş Savaşı'nda bu vatan evladı Kuva-yi Milliye ruhuyla nasıl sahaya indiyse, vatanını hiçbir zaman bırakmadı. Bizim milletimiz istiklalini ve istikbalini hiçbir zaman devretmedi. Zaten ordu milletiz. Bu coğrafyada bu ordu, bu millet ve ruh olmasaydı zaten burada var olmazdık ve yaşayamazdık. Bu vatanı ele geçirmek için terörle, açıktan saldırıyla işgal etmek, ele geçirmek mümkün değil. O halde neye başvurmaları gerekiyor? İhanete. Hiçbir kulun kabul edemeyeceği ihanetin ve entrikaların bin bir türlüsünü yaşadık. Hem de bunu dini duyguları kullanan bir grubun yaptığına şahit olduk."

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise hain darbe girişiminin milli hafızada her zaman canlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fotoğraflarda birçok sayfaya yazarak anlatamayacağımız pek çok şey var. Fotoğrafla her şey anlatılıyor. Kahraman bir halkın elinde taş dahi bulunmaksızın verdiği bu mücadelenin kutlu destanını anlatması bakımından bu fotoğraflar çok önemli. Bu topraklarda bu tür girişimleri yaşamayız inşallah. Rabb'im bizi kahramansız da bırakmasın. Toplumumuzda bu süreçte bu darbecilerin bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Silivri'de de verilen kararlar sonrasında da bunu yine yaşadık. Gerek OHAL sürecinde gerekse de OHAL'den sonra devletin kendi çalışanını kapı önüne koyduktan sonra ya da yargılamalar sürecinde 'Biz mağduruz. İşimize son verildi.' denildi. Almanya birleştiğinde bir gecede devlet 500 bin kişiyi kapının önüne koydu. Liyakatinden veya eksikliğinden dolayı değil. Devletine sadakatinden dolayı. Dünyanın her yerinde devletine sadakati olmayan herkesin sonunun bu olması lazım."

AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan da Türkiye'nin 15 Temmuz'da dünyanın en alçak darbe girişimine maruz kaldığını dile getirerek, "Nesilden nesile aktarabileceğimiz halkımızın kahramanca direnişini tarihe kayıt düşen medya mensubu arkadaşlarımızın eserlerinin burada sergilenmesini önemli buluyorum. İnsanlık tarihinde benzeri bulunmayan hain darbe girişiminin unutulmaması için bu ve benzeri etkinlikler çok önemli. Bu etkinliklere katkı sunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Törende İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç da kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Demircan, Şebik, Altınalan ve beraberindekiler meydanda sergilenen fotoğrafları inceledi.

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