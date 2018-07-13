HABER

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: - "Türkiye'miz, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmayı ve geleceğe umutla bakmayı başarmıştır" - MASFED Başkanı Aydın Erkoç: - "Halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. Şanlı Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazmıştır"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türkiye'miz, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmayı ve geleceğe umutla bakmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Yenigün, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da bir dönüm noktasından geçtiğini vurgulayan Yenigün, "Ülkesi uğruna can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyoruz. Tüm 15 Temmuz kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimize ve birliğimize kast edenleri bir kez daha kuvvetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Türkiye'miz, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmayı ve geleceğe umutla bakmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu zorlu dönemi geride bırakmanın mutluluğunun yaşandığına işaret eden Yenigün, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin maruz kaldığı darbe girişiminde, başta vatandaşlarımız olmak üzere, Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumumuzun tüm kesimleri demokrasimize sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu sürecin barış ortamının sağlanması, demokratik standartların yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve kalıcı toplumsal refahın inşası yolunda çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede olağan döneme geçişin ve bekleyen yapısal reformların gündeme alınmasının en önemli adımlar olacağına inanıyoruz."

- "Halkın gücünün üstüne güç yoktur"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da yaptığı açıklamada, halkın gücünün üstünde hiçbir güç olmadığını ve şanlı Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazdığını bildirdi.

Erkoç, şunları kaydetti:

"Hainlerin kurşunlarına, bombalarına hedef olan, tankların altında ezilerek hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yazdığı demokrasi destanıyla vatanına, bayrağına, demokrasisine sahip çıkan, hainleri geri püskürten gazilerimize ve kahraman milletimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de MASFED olarak çalışmaya, paylaşmaya, ülkemize, ekonomimize katkı sunmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonuEsenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa ettiGörüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

İlginizi Çekebilir

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.