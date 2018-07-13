HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: -"(15 Temmuz'da yaşananlar) Bunlar beyinleri yıkanmış, külte inanmış ve devletin içinde paralel yapılanan insanlar tarafından yapıldı. Biz, 15 Temmuz gecesi bunları yaşadık. Başka ülkelerde bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz budur" -"FETÖ dünyanın şu ana kadar gördüğü en modern paralel devlet yapılanmasıdır. Türkiye'de devletin kurumlarına torpille ve sınav sorularını çalarak adam yerleştirdiler. Size açık ve net söylüyorum, 170 ülkede karbon kopyasını uyguluyorlar"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de 15 Temmuz'da yaptıklarını hatırlatarak, "Biz 15 Temmuz gecesi bunları yaşadık. Başka ülkelerde bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz budur." dedi.

Büyükelçilik konutunda basın toplantısı düzenleyen Fırat, 15 Temmuz 2016'da yaşananları, FETÖ'nün ortaya çıkışını, amaçlarını, işleyişini, çözülüşünü ve başka ülkelerde nasıl kurulduğunu, nasıl zarar verebileceğini anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da meclisi bombalayıp, Cumhurbaşkanı ve ailesini öldürmeye çalıştığını ve 251 kişiyi öldürdüklerini aktaran Büyükelçi Fırat, "Bunlar beyinleri yıkanmış, külte inanmış ve devletin içinde paralel yapılanan insanlar tarafından yapıldı. Biz, 15 Temmuz gecesi bunları yaşadık. Başka ülkelerde bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz budur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Fırat, "FETÖ dünyanın şu ana kadar gördüğü en modern paralel devlet yapılanmasıdır. Türkiye'de devletin kurumlarına torpille ve sınav sorularını çalarak adamlarını yerleştirdiler. Devletin içerisinde paralel devlet yapılanmasını yarattılar. Size açık ve net söylüyorum, 170 ülkede karbon kopyasını uyguluyorlar." diye konuştu.

Fırat, Türkiye'nin devlet kurumlarından 2013 yılından itibaren bunları ayıklamayı devam ederken 15 Temmuz'u yaşadığını aktardı.

Bu terör örgütü tehdidini, Kırgızistan yönetimine her seviyede aktarıldığını söyleyen Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan FETÖ mensuplarına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Fırat, FETÖ'nün bulundukları ülkelerdeki okullarından ne kadar vergi toplandığını, okulların açılmasında ne kadar kolaylık sağlandığını, devletin içinde kolaylığı sağlayan isimlerin ve halkın mağdur olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

"Alternatif olarak Maarif Vakfı'nı önerdik"

FETÖ'nün Kırgızistan'da eğitim alanındaki faaliyetlerine değinen Fırat, Kırgızistan'ın yönetimine alternatif olarak Maarif Vakfı'nı önerdiklerini belirterek, "Bu okulların yönetimi Kırgızistan ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlıklarına devredilsin. Birlikte yönetelim. Bu okullar son teknoloji ile donatılacak. Kırgız öğretmenlerin maaşları artırılacak. Çocukların ödedikleri ücretler düşürülecek. Diplomaları Türkiye'de tanınacak. Biz diyoruz ki seçenek sizin." diye konuştu.

Büyükelçi Fırat, 15 Temmuz'dan sonra Kırgızistan'da FETÖ'ye yönelik alınan tedbirler kapsamında Sebat Eğitim Kurumlarının Sapat Eğitim Kurumları olarak değiştirilmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, "Kırgızistan'daki Sebat Eğitim Kurumları bünyesindeki okullar, Fetullah Gülen Örgütü tarafından Kırgızistan'da kurulmuş okullardır. Bu okulların üzerinde Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığının kontrolü var ama halen Türkiye'den bu okullara öğretmen geliyor. Halen sohbet toplantıları yapılıyor." ifadesini kullandı.

Fırat, 15 Temmuz'un Türkiye için önemli bir gün olduğunun altını çizerek, "Kırgızistan bizim için kardeş bir ülkedir. Değer verdiğimiz bir ülkedir. Kırgızistan bizim için Türk soyundan gelen bir ülkedir. Kırgızistan sorun yaşadığı günlerde Türkiye hep yanında olacak. Bizim sizden beklentimiz, sizin de bizi, biz sizi görmemiz gibi görmenizdir." dedi.

Basın toplantısı öncesinde, 15 Temmuz şehitleri için bir dakika saygı duruşundu bulunuldu, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflar sergilendi ve 15 Temmuz belgesel filmi gösterildi.

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Ordu'da sağanak etkili olduOrdu'da sağanak etkili oldu
Tunceli Valisi, zabıta ile tartışan esnafı ziyaret ettiTunceli Valisi, zabıta ile tartışan esnafı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı Bişkek büyükelçi Cengiz Kamil Fırat FETÖ Kırgızistan

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında! Polis aracına binerken böyle bağırmış

Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında! Polis aracına binerken böyle bağırmış

İstanbul, Maltepe'de babasının işyerine bombalı paket gönderen Alican Kurdaş'a 35 yıl hapis!

İstanbul, Maltepe'de babasının işyerine bombalı paket gönderen Alican Kurdaş'a 35 yıl hapis!

Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.