15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de 15 Temmuz'da yaptıklarını hatırlatarak, "Biz 15 Temmuz gecesi bunları yaşadık. Başka ülkelerde bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz budur." dedi. Büyükelçilik konutunda basın toplantısı düzenleyen Fırat, 15 Temmuz 2016'da yaşananları, FETÖ'nün ortaya çıkışını, amaçlarını, işleyişini, çözülüşünü ve başka ülkelerde nasıl kurulduğunu, nasıl zarar verebileceğini anlattı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da meclisi bombalayıp, Cumhurbaşkanı ve ailesini öldürmeye çalıştığını ve 251 kişiyi öldürdüklerini aktaran Büyükelçi Fırat, "Bunlar beyinleri yıkanmış, külte inanmış ve devletin içinde paralel yapılanan insanlar tarafından yapıldı. Biz, 15 Temmuz gecesi bunları yaşadık. Başka ülkelerde bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz budur." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Fırat, "FETÖ dünyanın şu ana kadar gördüğü en modern paralel devlet yapılanmasıdır. Türkiye'de devletin kurumlarına torpille ve sınav sorularını çalarak adamlarını yerleştirdiler. Devletin içerisinde paralel devlet yapılanmasını yarattılar. Size açık ve net söylüyorum, 170 ülkede karbon kopyasını uyguluyorlar." diye konuştu.

Fırat, Türkiye'nin devlet kurumlarından 2013 yılından itibaren bunları ayıklamayı devam ederken 15 Temmuz'u yaşadığını aktardı. Bu terör örgütü tehdidini, Kırgızistan yönetimine her seviyede aktarıldığını söyleyen Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan FETÖ mensuplarına izin verilmeyeceğini vurguladı. Fırat, FETÖ'nün bulundukları ülkelerdeki okullarından ne kadar vergi toplandığını, okulların açılmasında ne kadar kolaylık sağlandığını, devletin içinde kolaylığı sağlayan isimlerin ve halkın mağdur olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. "Alternatif olarak Maarif Vakfı'nı önerdik" FETÖ'nün Kırgızistan'da eğitim alanındaki faaliyetlerine değinen Fırat, Kırgızistan'ın yönetimine alternatif olarak Maarif Vakfı'nı önerdiklerini belirterek, "Bu okulların yönetimi Kırgızistan ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlıklarına devredilsin. Birlikte yönetelim. Bu okullar son teknoloji ile donatılacak. Kırgız öğretmenlerin maaşları artırılacak. Çocukların ödedikleri ücretler düşürülecek. Diplomaları Türkiye'de tanınacak. Biz diyoruz ki seçenek sizin." diye konuştu.